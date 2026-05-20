"Spa thư giãn" góp phần thay đổi chất lượng dịch vụ du lịch

Chị Trần Mai Anh cho biết, năm 2026, khái niệm du lịch đã có nhiều thay đổi. Những hành trình "check-in" vội vã đang dần nhường chỗ cho những chuyến đi tìm lại chính mình. Các từ khóa như du lịch chậm, du lịch sức khỏe đã trở thành xu hướng áp đảo.

Tại Đà Nẵng, sự kết hợp hiếm có giữa biển, núi và sông ngay trong lòng đô thị đã tạo nên một hệ sinh thái lý tưởng cho ngành spa du lịch phát triển vượt bậc. Việc tận dụng địa hình để khai thác các mô hình như "Forest Bathing" (tắm rừng) tại bán đảo Sơn Trà hay các liệu trình "Thalassotherapy" (trị liệu bằng nước biển) ven biển Mỹ Khê đang tạo nên sức hút khó cưỡng đối với du khách quốc tế.

Xây dựng chuỗi Maha Spa với hơn 80 nhân sự, chị Trần Mai Anh muốn góp phần xây dựng chuẩn mực mới trong ngành. Ảnh NVCC

Sức mạnh của ngành spa tại đây không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ sự đồng bộ của hạ tầng du lịch. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy một gói chăm sóc chuyên sâu tại các spa mang đậm bản sắc địa phương ngay bờ biển.

Theo bà Mai Anh, ngành spa Đà Nẵng đang dẫn dắt bởi 3 xu hướng chủ đạo, gồm chữa lành, cá nhân hóa sâu, cuối cùng là xanh và thuần tự nhiên.

Vai trò quan trọng của kỹ thuật viên spa

Chia sẻ câu chuyện thực tế trong chuỗi Maha Spa của mình, chị Mai Anh cho biết, nếu mặt tiền cơ sở, vật liệu xây dựng đã kể tốt câu chuyện văn hóa, bản sắc, thì kỹ thuật viên chính những người thổi "hồn" cho sản phẩm. Họ không chỉ là người thực hiện các động tác kỹ thuật, mà còn là những đại sứ trực tiếp nhất truyền tải năng lượng của thương hiệu đến khách hàng.

“Đôi tay của kỹ thuật viên phải biết kể chuyện”, chị Mai Anh nói.

Để làm được mong muốn này, hơn 80 nhân sự của Maha Spa đều được đào tạo bài bản, phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trước khi nhận việc chính thức.

Đôi tay kỹ thuật viên phải biết “kể chuyện”. Ảnh: Maha Spa

“Kỹ thuật viên phải hiểu ở mức độ nhất định về cơ thể người, về những vùng cơ, từ đó mới có thể tư vấn cho khách và thao tác tốt. Không chỉ kỹ thuật, kỹ thuật viên còn phải biết tương tác, tinh tế, cần có khả năng "đọc" được cơ thể khách. Khi nào cần tăng lực tay, khi nào cần im lặng”, chị Mai Anh cho biết những tiêu chí nhân sự của mình.

Nữ doanh nhân trẻ cho rằng ngành spa đang có một bộ tiêu chuẩn cốt lõi dù không chính thức. Từ nền tảng này, mỗi doanh nghiệp spa tự xây dựng bản sắc riêng và chính cái “riêng” đó mới quyết định ai tồn tại và phát triển được trên thị trường đang ngày càng cạnh tranh.

Văn hóa doanh nghiệp - “con át chủ bài” giữ chân nhân viên cũng như khách hàng

“Tại sao khách hàng lại chọn quay lại một spa giản dị từng trải nghiệm, thay vì đến một địa điểm mới hào nhoáng hơn? Câu trả lời nằm ở văn hóa doanh nghiệp, "mùi hương" vô hình nhưng bám rất lâu trong trí nhớ du khách”, chị Mai Anh nói.

Theo chị Mai Anh, văn hóa của một spa chuyên nghiệp được thể hiện qua mọi chi tiết nhỏ nhất. Đó là nụ cười chân thành của người bảo vệ, hương thơm tinh dầu dịu nhẹ ngay từ sảnh, hay sự tĩnh lặng tuyệt đối trong không gian spa. Tất cả phải được vận hành bằng một tư duy chung: Phục vụ bằng sự tận tâm tuyệt đối.

Trụ cột đầu tiên tạo nên sức mạnh cho văn hóa spa chính là lòng biết ơn. Biết ơn khách hàng vì đã giao phó cơ thể và sự thư giãn của họ cho mình, biết ơn đội ngũ nhân sự đã cống hiến thể lực và tâm trí cho công việc.

Trụ cột thứ 2 là kỷ luật, đây là tiêu chuẩn sống còn. Từ cách xếp khăn vuông vức, bước đi không tiếng động đến việc bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng đều phải trở thành bản năng của mỗi nhân viên.

Ngành spa chú trọng thỏa mãn cảm xúc khách hàng, vì vậy mỗi chi tiết đều cần tinh tế. Ảnh: Maha Spa

“Ngành spa luôn chứng kiến sự biến động nhân sự liên tục. Nếu nhân sự cảm nhận họ được tôn trọng, họ sẽ gắn bó, tay nghề ngày càng cao. Khi nhân sự yêu nghề, khách sẽ có trải nghiệm tốt, từ đó sẽ quay lại sử dụng và góp phần truyền thông cho dịch vụ”, chị Mai Anh chia sẻ thêm.

Với những thế mạnh sẵn có và sự đầu tư bài bản vào con người, ngành spa du lịch Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành "thỏi nam châm" hút khách thượng lưu toàn cầu.

Để làm được điều đó, chị Mai Anh cho rằng các doanh nghiệp không nên chỉ chạy theo cuộc đua về giá hay cơ sở vật chất. Giá trị bền vững nằm ở việc xây dựng được một đội ngũ nhân sự có tâm và một nền văn hóa dịch vụ giàu bản sắc. Bởi cuối cùng, thứ khách hàng mua không phải là một giờ spa, mà là cảm giác được trân trọng, được lắng nghe và được hồi sinh về mặt tâm hồn.

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Maha)