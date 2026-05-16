Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Vũ Long, Trưởng phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội cho biết, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái bứt rứt, mất ngủ, hồi hộp, cáu gắt. Nếu bạn không có những điều chỉnh phù hợp có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp khi sang mùa thu.

Mùa hè không nên lạm dụng trà thanh nhiệt. Ảnh: Vũ Hoàng

Bác sĩ Hoàng Vũ Long đưa ra 7 điều đơn giản nhưng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh trong mùa hè:

1. Dưỡng tâm bằng giấc ngủ và tinh thần ổn định: Mùa nóng khiến nhiều người khó ngủ, dễ mệt mỏi và căng thẳng. Người dân giữ tinh thần bình thản là nền tảng quan trọng nhất của dưỡng sinh mùa hè.

Một giấc ngủ trưa khoảng 15-20 phút giúp cơ thể hồi phục năng lượng, giảm căng thẳng tim mạch và cải thiện tinh thần. Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế thức khuya, tránh nóng giận kéo dài.

2. Kiểm soát cảm xúc, tránh nóng giận: Một cơn tức giận trong thời tiết oi bức có thể khiến huyết áp tăng nhanh, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Do đó, khi bạn căng thẳng nên hít thở chậm, tạm rời khỏi tình huống gây áp lực, nghe nhạc nhẹ hoặc nghỉ ngơi vài phút để cơ thể ổn định lại. Giữ tâm lý thư thái cũng là cách giúp cơ thể “hạ nhiệt” tự nhiên.

3. Uống nước đúng cách: Mùa hè cơ thể mất nước nhanh qua mồ hôi. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước đá hoặc uống một lúc quá nhiều lại không tốt cho tiêu hóa và tuần hoàn.

Nguyên tắc phù hợp là uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong ngày. Bạn nên ưu tiên nước ấm hoặc nước nguội, tránh uống đồ lạnh ngay sau khi vận động mạnh. Người dân có thể dùng thêm nước râu ngô, nước đậu đỏ, trà lá sen thanh nhiệt nhẹ phù hợp với hầu hết mọi người.

4. Ăn thanh đạm, dễ tiêu. Thời tiết nóng khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn. Thường xuyên ăn đồ chiên rán, cay nóng, uống bia rượu hoặc ăn khuya, cơ thể dễ mệt mỏi, đầy bụng, khó tiêu.

Các món nên ưu tiên gồm bí đao, mướp, rau má, đậu xanh, hạt sen, ý dĩ… Những thực phẩm có vị đắng nhẹ như khổ qua, rau cần cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn trong mùa nóng.

5. Hạn chế dùng nước đá và tắm lạnh đột ngột: Nhiều người có thói quen uống nước đá hoặc tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng, tập thể dục. Điều này có thể khiến cơ thể bị “sốc nhiệt”, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc mệt mỏi. Bạn nên để cơ thể nghỉ ngơi, hạ nhiệt tự nhiên trước khi tắm hoặc uống nước mát.

6. Vận động vừa sức: Tập thể dục mùa hè cần thiết nhưng không nên quá sức. Khi mồ hôi ra quá nhiều, cơ thể dễ mất nước và kiệt sức, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Thời điểm phù hợp để vận động là sáng sớm hoặc chiều muộn. Đi bộ, yoga, cầu lông nhẹ hoặc thái cực quyền là những hình thức phù hợp. Mọi người không nên tập ngoài trời nắng gắt hoặc ngay sau bữa ăn no.

7. Không lạm dụng trà thanh nhiệt: Nhiều người cho rằng mùa hè càng uống nhiều trà mát càng tốt tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp. Người nóng trong, táo bón, khát nước có thể dùng các loại trà thanh nhiệt ở mức vừa phải. Ngược lại, người hay lạnh bụng, tiêu chảy hoặc cơ địa yếu nếu dùng quá nhiều đồ mát có thể khiến tiêu hóa kém và cơ thể mệt hơn.