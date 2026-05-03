BSCKII Nguyễn Thị Kim Thúy, Trưởng khoa Tư vấn và Chăm sóc sức khỏe gia đình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các kỳ nghỉ dài thường đi kèm việc di chuyển nhiều, tụ tập đông người, làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, sốt siêu vi, bệnh đường hô hấp hoặc tiêu hóa.

Không chỉ vậy, sự xáo trộn trong sinh hoạt cũng là yếu tố đáng lo ngại. Nhiều người thức khuya, dậy muộn, ăn uống thất thường, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm dầu mỡ, nước ngọt có gas hoặc đồ uống có cồn. Những thay đổi này có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, tim mạch, gan mật và hệ thần kinh.

Theo bác sĩ Thúy, khám sức khỏe sau kỳ nghỉ là bước “tái lập” cần thiết giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng. Việc kiểm tra tổng quát giúp đánh giá các chỉ số sinh hóa, thể lực, phát hiện sớm các rối loạn tiềm ẩn để có hướng điều chỉnh phù hợp.

BSCKII Nguyễn Thị Kim Thúy thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thu Trang

Đặc biệt, với người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay gan nhiễm mỡ, việc bỏ qua kiểm tra sau kỳ nghỉ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thực tế, không ít trường hợp nhập viện muộn vì chủ quan.

Ông N.V.T. (45 tuổi) là ví dụ điển hình. Có tiền sử tăng huyết áp, trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ, ông về quê, mải vui với anh em, bạn bè, ngày nào cũng 2 bữa rượu, bia và nhiều đồ mặn. Sau nghỉ lễ, ông thấy hơi đau đầu nhưng lại nghĩ do uống nhiều bia rượu nên bỏ qua. Vài ngày sau, ông nhập viện vì cơn tăng huyết áp cấp, dấu hiệu đột quỵ nhẹ.

“Phát hiện sớm, điều trị sớm luôn là nguyên tắc vàng trong y học hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế biến chứng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng rõ ràng mới đi khám”, bác sĩ Thúy khuyến cáo.

Theo đó, 5 nhóm người nên đi khám sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ gồm:

Thứ nhất, người cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn sau kỳ nghỉ. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể chưa thích nghi lại với nhịp sinh hoạt bình thường hoặc đang có rối loạn tiềm ẩn.

Thứ hai, người có bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch cần kiểm tra lại các chỉ số để điều chỉnh thuốc và chế độ sinh hoạt kịp thời.

Thứ ba, người có triệu chứng bất thường như đau bụng, sốt, ho kéo dài, rối loạn tiêu hóa… cần được chẩn đoán sớm để tránh bệnh tiến triển nặng.

Thứ tư, người vừa đi du lịch dài ngày hoặc tham gia hoạt động đông người, có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh.

Cuối cùng, những người có nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm theo dõi tình trạng cơ thể và phòng bệnh chủ động.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chủ động khám sức khỏe sau kỳ nghỉ không chỉ là thói quen tốt mà còn là cách bảo vệ bản thân và gia đình một cách bền vững.