- Vai diễn Minh Anh - người yêu Thanh Sơn của bạn trong phim “Đồng hồ đếm ngược” đang nhận nhiều ý kiến phản đối của khán giả kể từ sau khi Minh Anh đi theo tiếng gọi của người đàn ông giàu có hơn. Yến My cảm nhận như thế nào và có đọc những ý kiến này trên trang cá nhân?

Thật ra khi đọc kịch bản, tôi đã biết Minh Anh là một nhân vật sẽ gây tranh luận. Bạn ấy không xấu theo kiểu ác độc mà là một cô gái rất đời có ước mơ, có nỗi sợ cơm áo gạo tiền và có những phút yếu lòng bởi cám dỗ.

Tôi có đọc từng phản hồi của khán giả trên các nền tảng, có cả những lời trách móc cũng có những người cảm thông. Điều đó làm tôi vui nhiều hơn buồn, vì như vậy nghĩa là mọi người đã thực sự tin vào câu chuyện. Khán giả phản ứng mạnh mẽ chính là dấu hiệu vai diễn đã gây ấn tượng mạnh.

Diễn viên Yến My

- Trước kia, Yến My vốn quen mặt với khán giả ở tuyến nhân vật đẹp dịu dàng, trong veo và hiền dịu. Đây có phải là vai phản diện đầu tiên của bạn?

Có thể xem đây là vai có nhiều “màu tối” nhất mà tôi từng đảm nhận. Nhưng tôi không nghĩ Minh Anh hoàn toàn là phản diện. Bạn ấy chỉ là một cô gái đứng giữa lựa chọn khó khăn của tuổi trẻ. Được thử sức với dạng vai khác hình ảnh quen thuộc trước đó là cơ hội lớn để tôi bước ra khỏi vùng an toàn và là tiền đề để tôi có cơ hội trở thành một nghệ sĩ đa sắc.

- Đóng các cảnh tình cảm với Thanh Sơn, nhất là cảnh hôn với Bình An, Yến My có gì e ngại hay cảm thấy khó khăn?

Ban đầu chắc chắn là có chút hồi hộp và ngại ngùng. Nhưng cả anh Sơn lẫn anh An đều chuyên nghiệp, luôn tạo cho My cảm giác an toàn và được tôn trọng. Trước mỗi cảnh quay, chúng tôi đều trao đổi kỹ về tâm lý nhân vật để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất. Khi đã nhập vai, tôi chỉ còn là Minh Anh thôi, không còn nghĩ quá nhiều đến sự ngại ngùng nữa.

- Bạn ấn tượng nhất điều gì về Thanh Sơn?

Anh Sơn chuyên nghiệp và tinh tế, thường chủ động trao đổi để chúng tôi hiểu rõ về tâm lý nhân vật trước khi quay. Vậy nên tôi luôn cảm thấy như có một người đồng hành thực sự. Đặc biệt anh Sơn có đôi mắt biết nói, cộng hưởng với lối diễn tự nhiên tạo nên chất chemistry riêng cho cặp đôi trên phim.

Yến My với Thanh Sơn và Bình An ở hậu trường phim.

- Giữa hai nhân vật nam trong phim, nếu ngoài đời Yến My sẽ chọn ai làm người yêu?

Câu này khó quá! Tôi thấy mỗi người đều có sức hút riêng: một bên ấm áp, chân thành; một bên trưởng thành và tinh tế. Ngoài đời chắc tôi sẽ nghe theo cảm xúc và sự đồng điệu, chứ không dựa vào hình mẫu giống trong phim đâu.

- Hiện bạn vẫn công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ. Trên sân khấu hay màn ảnh nhỏ bạn cảm thấy tự tin hơn?

Sân khấu cho tôi nền tảng và sự kỷ luật, còn truyền hình lại mang đến cảm giác gần với khán giả. Mỗi môi trường có một “nhịp thở” khác nhau. Tôi không dám nói tự tin hơn ở đâu, chỉ thấy bản thân may mắn khi được đứng ở cả hai nơi để học hỏi và trưởng thành từng ngày.

- Những cảnh múa trong phim rất chân thực, Yến My có học múa ngoài đời?

Tôi từng được học múa cơ bản trong trường và thực sự yêu bộ môn này. Tuy nhiên để trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp cần ít nhất 7 năm rèn luyện liên tục, điều mà tôi chưa có cơ hội đi sâu đến vậy. Khi nhận vai Minh Anh - một diễn viên múa, thời gian chuẩn bị lại khá gấp rút, lịch trình của tôi cũng chồng chéo nên chỉ có chưa đầy 1 tháng để tập cùng giáo viên. Dù quãng thời gian không dài, tôi và cô giáo đã cố gắng hết sức để cơ thể có được một chút “ký ức nghề”. Nhờ vậy, những cảnh múa trên phim may mắn được khán giả đón nhận là khá gần với đời, dù bản thân tôi vẫn còn nhiều điều chưa thật sự ưng ý và muốn làm tốt hơn nữa.

- Dự định trong năm 2026 này của My?

Năm nay tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho nghề: tiếp tục gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, học thêm về hình thể và diễn xuất trước ống kính. Tôi cũng mong được thử sức ở những dạng vai gai góc hơn, quan trọng nhất vẫn là giữ được lửa nghề và sự yêu thương của khán giả. Bật mí với mọi người, sắp tới tôi sẽ có lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh.

Yến My trong "Đồng hồ đếm ngược":

Ảnh, clip: FBNV, VTV