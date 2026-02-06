Ở Đồng hồ đếm ngược tập 4 lên sóng tối nay, 6/2, sau khi thoát chết và phát hiện ra mình có nhìn thấy số tuổi thọ còn lại của con người, Thành (Thanh Sơn) chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên từ thần chết để có cơ hội hoán đổi tuổi thọ cho mẹ mình.

Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, số tuổi thọ của Thành sẽ được chuyển cho mẹ anh với điều kiện không tự ý rời bỏ nhiệm vụ, không tự ý can thiệp vào sự sống chết của người khác, không gây nguy hiểm cho những người không liên quan, không đơn phương phá bỏ giao ước và đặc biệt không được tiết lộ về năng lực đặc biệt của mình. Nếu vi phạm và không hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ thì số tuổi thọ của mẹ Thành sẽ bị thu hồi.

Nhiệm vụ đầu tiên của Thành liên quan đến cô nàng khiếm thính hàng xóm tên Linh Chi (Hoàng Hà) nên Thành đã phải lặng lẽ đi theo để tiếp cận, tìm hiểu thông tin. Chi có nhà ở thành phố nhưng lại đi ở trọ nên với Thành đó là điều không bình thường. Đang theo dõi Chi thì Thành phát hiện cô bị cướp ngay sau khi rút tiền từ máy ATM.

Thành sẽ giúp Chi đối phó với tên cướp? Nhiệm vụ đầu tiên của anh có hoàn thành dễ dàng? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 4 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.