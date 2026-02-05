Ở Đồng hồ đếm ngược tập 3 lên sóng tối nay, 5/2, Thành (Thanh Sơn) về quê vay thêm tiền dưỡng già của mẹ để mang lên đưa cho Chiến (Bình An) với hy vọng làm giàu thật nhanh. Thành dồn hết tiền của mình, của người yêu, tiền làm đám cưới, tiền mua nhà lẫn khoản vay thêm, tổng cộng 1,3 tỷ để đầu tư vì không muốn để Minh Anh (Yến My) khổ mãi. Chiến nói việc đầu tư không có chuyện lãi 100% nhưng thấy vụ nào lão mới báo Thành tham gia đầu tư.

Kết quả sau đó ra sao chưa rõ nhưng bất ngờ Thành được chủ nhà thông báo Minh Anh đã lặng lẳng xách va li rời nhà trọ từ sáng sớm khiến anh hốt hoảng. Thành sốc hơn khi được xem camera của chủ nhà cho thấy Chiến đến giúp Minh Anh chuyển đi và hai người ôm nhau rất thân mật trước cửa. Thất vọng tột cùng, Thành lang thang ra cầu lúc nửa đêm nhưng chú chó Coddy đã kịp chạy tới.

Minh Anh bỏ Thành đi theo Chiến? Thành bị mất hết tiền? Anh có được chú chú Coddy cứu? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 3 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.