Phiên đấu giá từ thiện ONE GOAL - sự kiện khép lại World Cup 2026 được tổ chức với 26 vật phẩm đặc biệt, bao gồm: Quả bóng thi đấu chính thức tại trận chung kết, áo đấu có chữ ký của các đội tuyển quốc gia, trang phục của các nghệ sĩ biểu diễn...

Đây là sự kiện do FIFA, công ty đấu giá Christie's phối hợp cùng tổ chức Global Citizen thực hiện. Toàn bộ doanh thu được quyên góp cho Quỹ giáo dục công dân toàn cầu.

Tính đến trưa 25/7, chiếc áo do Jimin (nhóm BTS) mặc trong phần biểu diễn Dynamite tại show giữa hiệp chung kết là vật phẩm dẫn đầu về mức giá - 15.000 USD, tương đương gần 400 triệu đồng.

Con số này vượt xa ước tính ban đầu của ban tổ chức, thậm chí cao hơn áo đấu có chữ ký của Lionel Messi. Chiếc áo cũng thu hút số lượng người tham gia đấu giá nhiều nhất.

Jimin và nhóm BTS trong phần biểu diễn.

Chiếc áo do thương hiệu thời trang từ Anh thiết kế riêng cho Jimin.

Sức lan toả của chiếc áo nhanh chóng kéo theo làn sóng các sản phẩm ăn theo, hàng giả tràn lan trên các nền tảng mua sắm trực tuyến.

Giám đốc sáng tạo của thương hiệu đứng sau thiết kế - NTK George Oxby bày tỏ sự bất ngờ, khi một vật phẩm thời trang có thể cạnh tranh ngang ngửa với những biểu tượng đặc trưng nhất của giải đấu.

BTS là nhóm nhạc nam nổi tiếng gồm 7 thành viên, ra mắt vào năm 2013 tại Hàn Quốc. Hơn 13 năm hoạt động, nhóm đạt nhiều đề cử giải Grammy danh giá, chiến thắng tại các giải thưởng âm nhạc lớn như American Music Awards, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu với lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới.

Ảnh, video: Instagram