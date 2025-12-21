Với phần lớn người tiêu dùng, Cadillac Celestiq 2025 là mẫu xe chỉ để mơ ước vì rất khó có thể sở hữu ngoài đời thực. Bởi đây là mẫu xe được chế tác thủ công, thuộc phân khúc siêu sang và sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế. Celestiq hầu như chỉ xuất xưởng khi có đơn đặt hàng cá nhân.

Mới đây, một chiếc Celestiq bất ngờ được trưng bày tại đại lý Cadillac Beverly Hills, mang đến cơ hội hiếm hoi để công chúng tận mắt chứng kiến mẫu xe tham vọng nhất lịch sử Cadillac, cùng câu chuyện phía sau không kém phần đặc biệt.

Chiếc Cadillac hiếm hoi được trưng bày tại đại lý.

Chiếc Cadillac Celestiq này bị khách bỏ cọc nên được trưng bày công khai tại đại lý. Bản thân chiếc Celestiq này là minh chứng rõ nét cho trình độ chế tác thủ công và khả năng cá nhân hóa gần như vô hạn của Cadillac. Ngoại thất được sơn màu Abalone White Tricoat, có giá lên tới 15.900 USD. Khoang nội thất gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp táo bạo giữa da màu xanh lam sáng và cam rực, có giá 8.910 USD.

Các tuỳ chọn trang bị nội thất đều được cá nhân hoá.

Ngoài ra, xe còn được trang bị: Biểu tượng Cadillac Crest với vật liệu đặc biệt giá 1.525 USD. Ốp nội thất làm từ Uranus Recycled Paper Wood, vật liệu tái chế đặc biệt, giá 4.000 USD.

Cadillac Celestiq có giá khởi điểm vào khoảng 340.000 USD, tương đương khoảng 8,5 tỷ đồng. Với các gói tùy chọn và cá nhân hóa, tổng giá trị xe nhanh chóng vượt 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng), đưa Celestiq trở thành mẫu xe đắt đỏ nhất trong lịch sử của hãng Cadillac.

Thông thường, khách hàng mua Celestiq sẽ làm việc trực tiếp với Cadillac để đặt làm từng chi tiết, thay vì mua xe có sẵn tại đại lý. Chính vì vậy, việc một chiếc Celestiq hoàn chỉnh xuất hiện tại đại lý được xem là điều gần như hiếm gặp.

Theo Hotcars

