Trong căn bếp nhỏ ở xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên (xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình cũ), chị Phạm Thị Hằng (38 tuổi) đã viết nên hành trình khởi nghiệp đầy nghị lực từ những gói xôi khúc.

Ít ai biết, để có hôm nay, chị từng trải qua giai đoạn bế tắc, chật vật, vay mượn từng đồng.

Cơ duyên từ một lần “lướt mạng”

Ngày sinh con thứ hai, chị Hằng phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Cuộc sống khó khăn, kinh tế eo hẹp, chị chỉ biết trông cậy vào đồng lương của chồng. Tháng nào cũng thiếu tiền sinh hoạt, chị phải vay chỗ này đắp chỗ kia.

“Có những ngày tôi chỉ dám mua mớ rau, vài con cá nhỏ. Cứ nghĩ đến cảnh con cái lớn lên mà mẹ chẳng làm được gì, tôi như nghẹt thở”, chị nhớ lại.

Quá khó khăn, chị Hằng thử và rồi quyết tâm với nghề nấu xôi khúc

Trong một lần tình cờ lướt mạng, chị thấy những gói xôi màu tím từ cây cẩm ở vùng cao rất bắt mắt. Chị đặt mua cây cẩm, làm thử xôi tím theo người vùng cao. Mâm xôi vừa dỡ ra đã khiến mọi người ngạc nhiên.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, chị Hằng biết đến cây rau khúc dùng để làm bánh. Một ý định nảy sinh trong đầu chị.

"Xưa nay các bà, các mẹ ở quê đều làm xôi khúc với màu nguyên bản là màu trắng, vậy tại sao mình không thử làm bánh khúc ngũ sắc giống như làm xôi màu?", chị nghĩ và bắt tay vào làm.

Xôi khúc ngũ sắc được chị Hằng làm kì công, tỉ mỉ

Màu sắc cho xôi chị đều lấy từ các cây tự nhiên, không dùng phẩm màu như: Tím từ cẩm, đỏ từ gấc, vàng từ quả dành dành, xanh từ hoa đậu biếc… Kết hợp cùng hạt nếp quê, mâm xôi vừa rực rỡ, vừa giữ nguyên hương vị dẻo thơm truyền thống.

Những ngày vượt khó

Năm 2021, chị Hằng quyết định khởi nghiệp với xôi khúc. Không vốn, không người chỉ dẫn, chị phải tự mày mò từng bước. Chị nhiều lần gặp thất bại. Khi thì nếp chưa dẻo, khi thì màu chưa đẹp, lúc nhân bánh bị khô.

“Có những ngày tôi phải đổ đi cả chõ bánh, vừa tiếc của vừa tủi thân. Nhưng nghĩ đến hai đứa con, tôi lại tự nhủ không được bỏ cuộc”, chị tâm sự.

Không nản lòng, chị vẫn kiên trì hết mình. Vì chị hiểu, con đường gian nan này có thể giúp chị thành công và cũng có thể là con đường duy nhất giúp chị vươn lên từ khó khăn, giúp các con chị có cuộc sống tốt hơn.

"Sai thì làm lại, hỏng thì làm tiếp", bà mẹ 2 con vất vả đêm ngày với phương châm như vậy.

Hành trang khởi nghiệp ban đầu của chị vỏn vẹn có chiếc chõ xôi 320 nghìn đồng. Chị bắt đầu làm từng mẻ nhỏ, bán cho người quen, bạn bè.

Một năm kiên trì tích cóp, đơn hàng đến với chị ngày càng nhiều, khách quen giới thiệu thêm khách mới. Chị tích cóp từng đồng để nhập nguyên liệu.

Chị tin rằng thành công bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những đơn hàng nhỏ lớn dần, nhiều người biết đến xôi khúc của chị hơn.

Bánh khúc là món ngon được nhiều người yêu thích

Lần đầu tiên sản phẩm của chị vượt khỏi phạm vi làng xã, là khi một khách sạn ở Đà Nẵng đặt số lượng lớn. “Khi nhận điện thoại đặt hàng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cơ hội đến, lo vì không biết có làm kịp không. Điều đó như một giấc mơ”, chị kể.

Công việc nấu xôi khúc không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn rất vất vả. Có ngày chị phải thức xuyên đêm, làm 15-18 tiếng, tay dính mùi gạo, lưng đau nhức. Nhưng từng mẻ xôi thành công mang lại cho chị niềm vui khó tả.

Hôm nào nhiều khách đặt, chị phải thức trắng đêm, chân tay mỏi rã rời.

"Vui nhất là có vị khách từ xa gọi điện chỉ để cảm ơn tôi. Chị khách nói, bánh khúc của tôi khiến chị nhớ về ngày xưa, cảm thấy như đang được ăn cùng mẹ. Những lời ấy khiến tôi quên hết mệt nhọc, cố gắng làm", chị Hằng kể.

Xôi khúc đủ màu bắt mắt, lưu giữ vị... quê hương

Đơn hàng tăng dần, chị có thêm vốn, mở rộng căn bếp, thuê thêm người phụ giúp.

Sau 4 năm, chị xây dựng gian bếp riêng, sắm thêm nhiều dụng cụ phục vụ nấu nướng. Vợ chồng chị cùng chung sức làm, có ngày bán được 600-700 chiếc bánh khúc, làm mỏi tay không hết.

Từ bà mẹ bỉm sữa chật vật lo từng đồng tiền sinh hoạt phí, giờ đây, chị Hằng đã thực hiện được ước mơ kinh tế, sắm được chiếc xe nhỏ cho gia đình, có tiền tích lũy, các con của chị cũng có cuộc sống đầy đủ hơn.

“Nhìn lại, tôi biết ơn chiếc chõ xôi 320 nghìn đồng ngày ấy. Nếu không có nó, có lẽ tôi chẳng bao giờ dám nghĩ mình có thể làm được như hôm nay.

Mỗi mẻ xôi, mẻ bánh khúc là cả tấm lòng gửi gắm, để người xa quê nếm lại hương vị tuổi thơ, để lớp người trẻ trân trọng món truyền thống”, chị Hằng bày tỏ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp