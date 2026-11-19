Ngày 19/11, tại TPHCM, Huawei chính thức ra mắt Watch 6 series, điểm nổi bật của dòng đồng hồ thông minh này là hỗ trợ ba nghiên cứu sức khoẻ gồm nghiên cứu nguy cơ tăng huyết áp, nghiên cứu bệnh động mạch vành và nghiên cứu nguy cơ tiểu đường thông qua ứng dụng Huawei Research.

Huawei Watch 6 Pro với khả năng đưa ra cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp. Ảnh: Lê Mỹ

Theo đó, các nghiên cứu khai thác dữ liệu thu thập trong quá trình đeo để cung cấp đánh giá nguy cơ cá nhân hóa: 24 giờ đối với nguy cơ tăng huyết áp, từ 3 - 4 ngày đối với bệnh động mạch vành và từ 3 - 14 ngày đối với nguy cơ tiểu đường. Sau khi người dùng kích hoạt nghiên cứu và thu thập đủ dữ liệu, kết quả có thể được hiển thị trong tính năng tổng quan sức khoẻ, bổ sung góc nhìn dài hạn bên cạnh các chỉ số tại thời điểm kiểm tra.

Đại diện Huawei cho biết, các nghiên cứu này và tính năng tổng quan sức khoẻ không dùng cho mục đích y tế. Mọi dữ liệu, kết quả đánh giá chỉ mang tính chất tham khảo và không được sử dụng chẩn đoán hoặc điều trị y tế.

Huawei Watch 6 series có hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn với vỏ hợp kim nhôm ở kích thước 42mm và thép không gỉ ở kích thước 46mm. Trong khi đó phiên bản Pro gồm phiên bản gốm kích thước 43mm sở hữu thân và dây đeo được chế tác từ gốm công nghệ nano; phiên bản 46mm Vũ trụ nổi bật với chất liệu hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ. Cả hai phiên bản Pro được trang bị mặt kính sapphire cong và màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit.

Bên cạnh trang bị các chế độ tập luyện tập nhiều bộ môn, từ đạp xe, chạy địa hình đến golf và lặn tự do… dòng sản phẩm đồng hồ thông minh này còn có các tính đăng đo sức khoẻ như nhịp tâm, điện tâm đồ, dữ liệu giấc ngủ…

Huawei Watch 6 còn tích hợp kết nối di động eSIM cho phép thực hiện cuộc gọi mà không cần mang theo điện thoại. Pin ở chế độ tiêu chuẩn, bản 46mm có thời lượng sử dụng thường xuyên lên đến 4,5 ngày, trong khi các bản kích thước nhỏ đạt tối đa 3 ngày.

Giá bản tiêu chuẩn của dòng đồng hồ này là 9,49 triệu đồng, trong khi đó bản Pro là 12,49 triệu đồng.

Nhược điểm của dòng đồng hồ này của Huawei đó chính là sử dụng hệ điều hành HarmonyOS nên chưa phong phú về ứng dụng bên thứ ba như WearOS của Google hay watchOS của Apple. Điển hình là so với hai sản phẩm Apple Watch Series 11 và Samsung Watch 8.

Ngoài ra, pin chỉ đạt khoảng 4–5 ngày khi dùng đầy đủ tính năng cũng là một điểm yếu. Do tích hợp eSIM nghe gọi độc lập và màn hình LTPO độ sáng cao (lên tới 3.000–3.500 nit), thời lượng pin của Watch 6/Watch 6 Pro thấp hơn nhiều so với các dòng khác, kể cả dòng GT Pro của chính hãng này.