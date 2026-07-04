Pin "trâu", không cần sạc hàng ngày

Điểm yếu cố hữu của smartwatch là thời lượng pin quá ngắn, thường cạn pin trước khi hết ngày. Điều này đặc biệt phiền toái với những ai có thói quen đeo đồng hồ để theo dõi giấc ngủ.

Một số dòng smartwatch cao cấp như Apple Watch Ultra có thời lượng pin tốt hơn nhưng giá cao. Với các phiên bản tiêu chuẩn thông thường, máy chỉ trụ được khoảng 18 tiếng.

Vòng đeo sức khỏe thì ngược lại. Do được tối ưu hóa để tiết kiệm năng lượng, các thiết bị này không chỉ chạy tốt trong một ngày, mà có thể kéo dài nhiều ngày liên tục mới cần sạc lại.

Thay vì phải gồng gánh hàng loạt tính năng chạy ngầm và hiển thị đồ họa phức tạp, chúng sử dụng hệ điều hành rút gọn, tập trung tối đa vào việc ghi nhận chỉ số sức khỏe và đi kèm màn hình tiết kiệm điện.

Trải nghiệm pin dài ngày thực sự mang lại sự giải phóng lớn cho những người có thói quen tập thể dục buổi sáng. Người dùng có thể yên tâm đi ngủ mà không cần bận tâm sáng hôm sau thiết bị có sập nguồn giữa chừng hay không.

Giảm tối đa sự xao nhãng

Khi mới ra đời, smartwatch được kỳ vọng là một cuộc cách mạng - một thiết bị có thể làm thay mọi việc của smartphone ngay trên cổ tay. Tuy nhiên, việc đưa tất cả mọi thứ lên không gian nhỏ hẹp này đôi khi mang lại sự phiền toái nhiều hơn là tiện dụng.

Vòng đeo thể thao Whoop 5.0. Ảnh: Men's Health

Hệ lụy rõ ràng nhất đến từ các thông báo. Cứ vài giây, cổ tay người dùng lại rung lên một lần vì tin nhắn mới từ mạng xã hội, ứng dụng chat hay các thông báo rác. Dù có thể tắt thông báo cho từng ứng dụng, họ phải mò mẫm trong các menu cài đặt nhiều lớp.

Vòng đeo tay thể thao cũng có tính năng thông báo, nhưng được tiết chế tinh tế và ít gây phân tâm hơn nhờ kích thước màn hình nhỏ gọn. Thiết bị thường chỉ rung nhẹ hoặc hiển thị một phần rất ngắn của email, tin nhắn văn bản chứ không hiện toàn bộ nội dung hay kéo người dùng sa đà vào ứng dụng. Điều này giúp người đeo dễ dàng lướt qua để tập trung vào công việc hiện tại, thay vì bị cuốn vào việc tương tác ngay trên cổ tay.

Thậm chí, một số dòng thiết bị còn lược bỏ hoàn toàn màn hình, chỉ tập trung âm thầm đo đạc các chỉ số sức khỏe, giúp người dùng hoàn toàn thoát khỏi sự bủa vây của các thông báo trực quan.

Giá hợp lý, không lo "đau ví"

Một trong những lý do lớn nhất khiến xu hướng dịch chuyển thiết bị diễn ra mạnh mẽ chính là giá cả. Vòng đeo sức khỏe có giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với smartwatch truyền thống và khoảng cách này khó có thể thu hẹp trong tương lai gần.

Một chiếc vòng đeo tay thể thao giá chỉ 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) có thể cung cấp thời lượng pin nhiều ngày, kèm đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, Apple Watch Ultra có giá đắt gấp 20 lần, nhưng pin chỉ hơn một ngày.

Smartwatch cũng ngày càng đắt. Chẳng hạn, Apple Watch Series 3 có giá khởi điểm 329 USD, nhưng đến Series 4 tăng lên 399 USD, tương đương mức tăng gần 22%.

Việc chi trả một số tiền vừa phải cho vòng đeo tay không chỉ giúp tiết kiệm ví tiền ở hiện tại, mà còn giúp người dùng thoải mái hơn khi muốn nâng cấp trong tương lai mà không phải đắn đo quá nhiều về ngân sách.

Hơn nữa, giá smartwatch khó có thể giảm sâu để cạnh tranh với vòng đeo tay, đặc biệt là sau khi Apple công bố nhiều đợt tăng giá do tình trạng thiếu hụt chip nhớ và chip lưu trữ trên toàn cầu.

(Theo HowToGeek)