Garmin Venu 4 là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng Venu, sở hữu hai kích thước 41mm và 45mm, tích hợp loa, micro và đèn pin LED. Thiết bị cho phép theo dõi các chỉ số sức khỏe 24/7 như nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), giấc ngủ, năng lượng cơ thể và nhiều thông số sinh học khác.

Garmin Venu 4 có thời lượng pin lên tới 12 ngày và tích hợp tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu. Ảnh: Garmin

Trong số các tính năng mới, Health Status giúp ghi nhận nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ da và SpO₂ khi ngủ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Lifestyle Logging cho phép người dùng nhập thói quen hằng ngày như cà phê, rượu bia, từ đó phân tích tác động đến giấc ngủ và căng thẳng. Advanced Sleep Metrics đánh giá sự đồng bộ của cơ thể với chu kỳ giấc ngủ, đưa ra hướng dẫn cá nhân hóa.

Ở mảng luyện tập, Venu 4 được trang bị Garmin Fitness Coach, cung cấp kế hoạch tập luyện cho hơn 25 bộ môn, tự động điều chỉnh dựa trên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi. Tính năng Mixed Session cho phép ghi nhận nhiều hoạt động trong cùng một buổi tập.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ đọc dữ liệu sức khỏe bằng giọng nói, cung cấp bộ lọc màu dành cho người khó phân biệt màu sắc, và tích hợp nhiều công cụ nâng cao như ứng dụng ECG, thanh toán không tiếp xúc Garmin Pay, theo dõi sức khỏe phụ nữ, lưu trữ nhạc và hệ thống an toàn.

“Garmin không chỉ tạo ra một chiếc đồng hồ thông minh, chúng tôi kiến tạo một giải pháp mới cho lối sống khỏe và chủ động. Venu 4 mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trên cổ tay, biến dữ liệu thành động lực và thói quen, để mỗi người có thể tiến gần hơn đến mục tiêu sống cân bằng và trọn vẹn hơn mỗi ngày”, bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị toàn cầu của Garmin chia sẻ.

Garmin Venu 4 sẽ phân phối chính thức trên website Garmin Việt Nam, chuỗi cửa hàng thương hiệu và các đại lý ủy quyền toàn quốc từ tháng 10 tới với giá bán lẻ 14,99 triệu đồng.