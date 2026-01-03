Ferrari 250 GTO từ lâu đã được coi là “thánh vật” trong thế giới xe cổ. Chỉ 36 chiếc từng được sản xuất, mỗi chiếc đều là một phần sống động của lịch sử ngành công nghiệp ô tô. Bởi vậy, mỗi lần một chiếc 250 GTO xuất hiện trên thị trường, sự kiện này lập tức thu hút sự quan tâm vô cùng lớn.

Dự kiến vào tháng tới, Mecum Auctions sẽ đưa ra đấu giá một chiếc Ferrari 250 GTO đặc biệt hiếm, nhiều khả năng thách thức các kỷ lục giá bán trước đó.

Chiếc Ferrari 250 GTO độc nhất dự kiến bán giá 50 triệu USD gây sốt.

Chiếc xe mang số khung 3729GT được xem là trường hợp độc nhất vô nhị: đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất trong lịch sử được sơn màu trắng ngay từ nhà máy, một lựa chọn đi ngược hoàn toàn truyền thống màu đỏ rosso corsa, đồng thời là một trong chỉ 8 xe có cấu hình tay lái phải.

Không chỉ vậy, chiếc xe còn sở hữu lý lịch đua xe cực "khủng", được ghi chép đầy đủ, cùng bộ sưu tập phụ tùng hiếm đi kèm, bao gồm một động cơ V12 hoàn chỉnh, bánh xe, hệ thống phanh và nhiều chi tiết nguyên bản khác.

Chiếc Ferrari 250 GTO này được mua mới bởi John Coombs, ông chủ một đội đua danh tiếng tại Anh. Xe từng được cầm lái bởi các tay đua huyền thoại như Jack Sears, Graham Hill và Richie Ginther.

Thành tích nổi bật của xe gồm hai lần về nhì tại giải RAC Tourist Trophy Race ở Goodwood (năm 1962 và 1963), cùng chiến thắng tại giải Guards Trophy Race năm 1963 ở Brands Hatch. Sau đó, xe tiếp tục tham gia các giải đua trong năm 1964.

Tháng 9/1964, xe được bán cho John Pearce, trước khi chuyển sang tay Neil Corner vào năm 1967, rồi tiếp tục được bán cho tay đua Jack Sears vào năm 1970.

Đến năm 1999, chiếc Ferrari 250 GTO này gia nhập bộ sưu tập của Jon Shirley, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Microsoft và được lưu giữ cho đến nay.

Theo Mecum, chiếc xe hiện được trang bị động cơ V12 Colombo dung tích 3.0L, do Ferrari Classiche chế tạo trong quá trình trùng tu toàn diện. Xe vẫn giữ hộp số sàn 5 cấp nguyên bản, 6 bộ chế hòa khí Weber, phanh đĩa trên cả bốn bánh và hệ thống đánh lửa đôi Marelli.

Dù nhà đấu giá chưa công bố mức giá khởi điểm hay ước tính chính thức, giới chuyên môn nhận định chiếc xe hoàn toàn có thể được bán với giá trên 50 triệu USD. Để so sánh, chiếc Ferrari 250 GTO đắt nhất từng được giao dịch được cho là đã bán riêng lẻ vào năm 2018 với giá khoảng 70 triệu USD.

Với giới sưu tập, đây không chỉ là một chiếc xe, mà là biểu tượng lịch sử, hội tụ độ hiếm, giá trị di sản và sức hút gần như không thể thay thế trên thị trường xe cổ toàn cầu.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!