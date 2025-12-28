Xem video:

Ferrari 412 chưa bao giờ là cái tên khiến giới mê xe phải mơ mộng. Thiết kế cồng kềnh khiến mẫu xe này suốt nhiều thập kỷ đứng ngoài ánh hào quang của Ferrari. Tuy nhiên, một dự án phục chế mới đây đã đưa một chiếc Ferrari 412 đời 1986 "lột xác" theo cách không ai ngờ tới.

Chiếc Ferrari 412 đời 1986 được xưởng OMD (Mỹ) phục chế toàn diện trong hơn 5.000 giờ, với chi phí ước tính khoảng 1,8 triệu USD (khoảng hơn 44 tỷ đồng). Thay vì phục dựng nguyên bản, chủ xe, một nhà sưu tập yêu cầu tạo ra chiếc Ferrari mà “nhà máy sẽ không bao giờ dám làm”.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở động cơ. Khối V12 nguyên bản được thay bằng động cơ V12 F140GA của Ferrari 812 Superfast, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với triết lý GT cổ điển: ưu tiên mô-men xoắn dải trung, khả năng vận hành mượt mà và cảm giác lái thực tế.

Sức mạnh hơn 800 mã lực được truyền qua hộp số sàn 6 cấp dạng transaxle, một cấu hình chưa từng xuất hiện trên Ferrari 412. Toàn bộ hệ thống khung gầm, phanh và lái đều được làm lại để đáp ứng hiệu suất mới, nhưng vẫn giữ triết lý xe đường dài đúng nghĩa.

Ngoại hình xe không quá phô trương. Vẫn là dáng 412 quen thuộc, nhưng các chi tiết như vòm bánh mở rộng, cánh gió ducktail, mâm xe và lốp bản rộng mang lại dáng dấp Ferrari động cơ trước hiện đại.

Bên trong khoang lái, sự xa xỉ được thể hiện theo cách kín đáo: vật liệu cao cấp, công nghệ hiện đại nhưng không phá vỡ cảm giác xe cổ. Mục tiêu không phải khoe mẽ, mà là tạo ra một chiếc Ferrari đủ thoải mái để đi xa, nhưng vẫn giữ được sự dữ dằn đúng lúc.

Dự án Ferrari 412 phục chế này cho thấy, đôi khi, những mẫu xe từng bị lãng quên lại là nền tảng lý tưởng nhất để tạo nên những bản độ táo bạo và khác biệt.

