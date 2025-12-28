Theo Motorway, dự báo thị trường ô tô năm 2026 sẽ được định hình với những mẫu xe mới có thiết kế hoài cổ, cá nhân hóa lấy cảm hứng từ mạng xã hội và mức độ “ngập” công nghệ ngày càng dày. Vấn đề ở chỗ không phải xu hướng nào cũng mang lại giá trị thực cho người dùng.

Trái lại, nhiều thay đổi đang khiến trải nghiệm sử dụng xe trở nên kém hợp lý hơn, thậm chí đi ngược lại những nguyên tắc đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là 5 xu hướng của thị trường ô tô năm 2026 được giới quan sát đánh giá là đáng lo ngại.

Màn hình "nuốt trọn" bảng điều khiển

Màn hình trung tâm cỡ lớn không còn xa lạ, nhưng đến năm 2026, nhiều hãng xe đẩy trào lưu này lên mức cực đoan. Có thể kể tới như Mercedes-Benz GLC thế hệ mới dự kiến dùng màn hình 39,1 inch, lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Mercedes.

Mercedes-Benz GLC EQ thế hệ mới trang bị màn hình 39,1 inch, lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Mercedes. Ảnh: Mercedes-Benz

BMW với triết lý thiết kế “Neue Klasse”, khởi đầu bằng mẫu xe điện iX3 2026 và gây chú ý khi tổng diện tích hiển thị vượt 60 inch. Lincoln Nautilus 2026 cũng sở hữu dải màn hình dài tới 48 inch trải ngang táp-lô.

Vấn đề nằm ở chỗ, màn hình càng lớn không đồng nghĩa trải nghiệm càng tốt. Việc tập trung quá nhiều chức năng vào bề mặt cảm ứng làm tăng nguy cơ xao nhãng, đặc biệt khi người lái phải thao tác trong lúc xe đang di chuyển. Khoang lái dần giống một “rạp chiếu phim di động”, trong khi yêu cầu cốt lõi của một chiếc xe vẫn là an toàn và khả năng kiểm soát trực quan.

Nội thất giống nhau bất chấp giá tiền

Trước đây, sự khác biệt về phân khúc được thể hiện rõ qua chất liệu, bố cục và cảm giác không gian. Nhưng ở các mẫu xe 2026, ranh giới này đang bị xóa mờ. Giá bán Audi A5 2026 và A6 thế hệ mới chênh nhau khoảng 15.000 USD song bố cục nội thất gần như tương đồng.

Nhiều người sẽ không thể phân biệt đâu là mẫu xe rẻ tiền hơn nếu nhìn vào nội thất của Audi A5 (trên) và Audi A6 (dưới).

Tệ hơn nữa, Mercedes-Benz thậm chí còn gây tranh cãi hơn khi mẫu xe C 300 giá hơn 50.000 USD và S 550 gần 120.000 USD có cách sắp xếp màn hình và bảng điều khiển rất giống nhau, trong khi số tiền bỏ ra để sở hữu S-Class có thể mua hơn 2 chiếc C-Class.

Tại Mỹ, Chevrolet Blazer EV và Equinox EV cũng khiến người dùng khó phân biệt nếu chỉ nhìn khoang lái, dù giá bán chênh lệch khoảng 10.000 USD. Đáng chú ý nhất là Cadillac Escalade bản tiêu chuẩn hơn 90.000 USD lại chia sẻ gần như toàn bộ bố cục màn hình với Celestiq - mẫu sedan điện siêu sang giá khoảng 400.000 USD.

Có thể nói, thiết kế tối giản và “màn hình hóa” đang khiến trải nghiệm cao cấp trở nên thiếu bản sắc, làm suy giảm cảm giác tương xứng với số tiền người mua bỏ ra.

Khai tử cụm đồng hồ vật lý

Cụm đồng hồ kim đang dần biến mất. Đến năm 2026, ngay cả Porsche 911 – biểu tượng của trải nghiệm lái thuần chất cũng loại bỏ đồng hồ kim trên phiên bản 992.2. Không chỉ xe thể thao, các mẫu xe phổ thông như Honda CR-V 2026 hay Toyota Corolla 2026 cũng chuyển hoàn toàn sang đồng hồ kỹ thuật số.

Porsche 911 hiện giờ cũng đã loại bỏ đồng hồ analog để chuyển sang đồng hồ kỹ thuật số. Ảnh: Porsche

Điều này không đơn thuần là thay đổi thẩm mỹ. Nghiên cứu về yếu tố con người được công bố trên Tạp chí công thái học công nghiệp quốc tế cho thấy cụm đồng hồ analog kiểu kim chỉ thị được chứng minh là hiệu quả hơn và ít gây mỏi mắt hơn cho người lái so với các cụm đồng hồ kỹ thuật số

Do đó, việc loại bỏ đồng hồ vật lý đồng nghĩa đánh đổi cảm giác trực quan, khả năng cá nhân hóa và trong nhiều tình huống là cả khả năng quan sát an toàn.

Apple CarPlay đứng trước nguy cơ bị gạt ra rìa

Mới đây, General Motors (GM) đã tuyên bố chuyển sang hệ thống thông tin giải trí Android gốc của Google và loại bỏ Apple CarPlay, lộ trình hoàn tất vào năm 2028. Không chỉ có GM, BMW cũng đã tuyên bố không hỗ trợ CarPlay Ultra, trong khi các thương hiệu khác như Audi, Volvo, Polestar cũng dần rút lui. Mục tiêu của các hãng là giữ dữ liệu người dùng và kiểm soát hệ sinh thái phần mềm.

Nhiều hãng xe đang từ bỏ kết nối Apple CarPlay để chuyển sang sử dụng hệ thống Android của Google. Ảnh: Car And Driver

Tuy nhiên, CarPlay được ưa chuộng chính vì tính ổn định, quen thuộc và khả năng đồng bộ mượt mà với điện thoại. Lịch sử từng cho thấy GM từng tiên phong với màn hình cảm ứng điện rung hoàn toàn 12,3 inch tích hợp vào nhiều mẫu xe Cadillac với hệ thống trải nghiệm người dùng Cadillac (CUE) vào năm 2013.

Nhưng sau đó hãng xe Mỹ đã bị chỉ trích nặng nề vì thiếu nút bấm vật lý. Vì vậy, việc loại bỏ CarPlay có nguy cơ lặp lại sai lầm cũ: đặt lợi ích của hãng lên trên trải nghiệm thực tế của người dùng.

Ốc vít độc quyền và quyền sửa chữa bị thu hẹp

Bằng sáng chế vừa được BMW công bố vào đầu tháng 12/2025 mô tả loại ốc vít cần dụng cụ chuyên biệt của hãng để tháo lắp. Điều này có nghĩa thợ sửa độc lập và chủ xe không thể tự can thiệp vào một số hạng mục nếu không có thiết bị độc quyền.

Thiết kế ốc vít mới của BMW khiến nhiều thợ máy độc lập không thể tự can thiệp vào một số hạng mục nếu không có thiết bị độc quyền. Ảnh: Visordown

Cùng với các tính năng trả phí theo hình thức đăng ký, xu hướng độc quyền hóa linh kiện và công cụ đang đẩy người dùng vào thế phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất. Nỗ lực lập pháp nhằm bảo vệ quyền sửa chữa hiện vẫn chưa đủ mạnh, làm dấy lên lo ngại rằng chiếc xe bạn mua ngày càng ít thuộc về bạn.

Tổng thể, năm 2026 hứa hẹn nhiều đổi mới, nhưng không phải đổi mới nào cũng đáng hoan nghênh. Công nghệ, suy cho cùng, phải phục vụ người lái và nâng cao trải nghiệm cốt lõi, thay vì biến họ thành người quan sát thụ động trong chính chiếc xe của mình.