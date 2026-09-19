Một chiếc Ford EcoSport Titanium đời 2019 được cải tạo thành xe 6 bánh đang thu hút sự chú ý trên sàn đấu giá Bring a Trailer. Chiếc xe gây ấn tượng bởi thiết kế khác thường đến mức "dị hợm', nhưng cũng khiến nhiều người bất ngờ với mức tiêu hao nhiên liệu tới 5,6 mpg, tương đương khoảng 42 lít/100km.

Kéo dài thân xe nhưng hàng ghế sau vẫn chật

Để biến chiếc EcoSport nguyên bản thành xe 6 bánh, đơn vị độ xe đã kéo dài phần thân phía sau, bổ sung khung phụ, chế tạo các tấm ốp và mở rộng khoang hành lý. Cửa hậu mở ngang nguyên bản vẫn được giữ lại.

Toàn bộ thân xe được sơn đen, sử dụng 6 bánh xe 17 inch đồng bộ. Phần nóc còn được bổ sung một cánh gió lớn. Dù ý tưởng khá khác thường, các chi tiết được hoàn thiện tương đối liền mạch, không tạo cảm giác đây là một sản phẩm độ xe quá dở.

Tuy nhiên, việc kéo dài thân xe chủ yếu nhằm tăng không gian phía sau chứ không cải thiện đáng kể sự thoải mái cho hành khách. Hàng ghế thứ hai vẫn giữ không gian chật chội tương tự EcoSport nguyên bản.

Theo thông tin từ sàn đấu giá, mục đích ban đầu của chiếc xe là trở thành một phương tiện quảng cáo di động. Vì vậy, phần thân kéo dài với các mảng ốp kín hai bên và khoang chứa đồ lớn phía sau có thể tạo thêm diện tích để trưng bày hoặc quảng bá thương hiệu.

Mức tiêu hao nhiên liệu lên tới 42 lít/100km

Chiếc EcoSport 6 bánh vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 202 Nm. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian nguyên bản truyền động tới cầu trước và cầu giữa, trong khi hai cầu phía sau được bổ sung chủ yếu để nâng đỡ phần thân xe kéo dài và không trực tiếp nhận công suất.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu hiển thị trên bảng đồng hồ. Máy tính hành trình ghi nhận chiếc xe đã hoạt động 1 giờ 27 phút với mức tiêu hao trung bình chỉ 5,6 mpg, tương đương khoảng 42 lít/100km.

Tuy nhiên, con số này không phản ánh mức tiêu hao trong điều kiện vận hành thông thường bởi trong quá trình ghi hình, chụp ảnh, chiếc xe đã chủ yếu di chuyển ở tốc độ thấp hoặc dừng lại chạy không tải.

Chiếc EcoSport 6 bánh này từng được bán với giá 16.500 USD, tương đương khoảng 430 triệu đồng vào năm 2023. Sau đó lại được bán đấu giá tại Mecum vào năm 2025 với 9.350 USD, tương đương khoảng 243 triệu đồng.

Đợt đấu giá lần này trên sàn Bring a Trailer, chiếc EcoSport 6 bánh có giá khởi điểm 5.500 USD (khoảng 143 triệu đồng) và được hy vọng bán với giá khoảng 6.000-7.000 USD.

Với thiết kế độc nhất, chiếc EcoSport 6 bánh có thể phù hợp với những doanh nghiệp cần một phương tiện quảng bá gây chú ý hoặc những người sưu tầm các mẫu xe độ đặc biệt. Tuy nhiên, tính thực dụng, không gian hành khách và khả năng tiết kiệm nhiên liệu rõ ràng không phải những điểm mạnh của mẫu xe này.

(Theo Carscoops)

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