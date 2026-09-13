Mercedes-Benz E240 là mẫu sedan hạng sang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam vào đầu những năm 2000. Ở thời điểm đó, đây được xem là một trong những mẫu xe sang có giá bán rất cao, lên tới 115.000 USD, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2004.

Sau hơn 20 năm, giá trị của Mercedes-Benz E240 đã giảm mạnh. Những chiếc xe cùng đời hiện không còn là lựa chọn phổ biến trên thị trường xe cũ, nhưng vẫn được một bộ phận người chơi xe quan tâm nhờ thiết kế, trang bị và động cơ đặc trưng của Mercedes-Benz.

Mới đây, anh Nguyễn Hoài Sơn ở Hà Nội chào bán một chiếc Mercedes-Benz E240 đời 2004 với giá 200 triệu đồng.

Theo anh Sơn, đây là xe công thanh lý, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và có nguồn gốc từng phục vụ tại Đại sứ quán Đức. Xe sử dụng nội thất nỉ, thân vỏ được cho là không có lỗi nhỏ, động cơ còn nguyên bản. Chiếc E240 cũng vừa được thay bộ lốp Michelin và đi kèm 2 chìa khóa.

“Xe có nguồn gốc phục vụ trong cơ quan nhà nước, bảo dưỡng định kỳ đầy đủ nên chất xe vẫn rất tốt, máy chạy còn êm và chắc”, anh Sơn cho biết.

Chiếc E240 được chào bán có màu sơn bạc. Dù đã 22 năm tuổi, xe vẫn giữ được vẻ ngoài khá bóng bẩy và kiểu dáng đặc trưng của E-Class thế hệ thứ ba, mang mã W211.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.818 x 1.822 x 1.695 mm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đôi đặc trưng của W211, sử dụng công nghệ Bi-Xenon. Các hệ thống chiếu sáng còn lại chủ yếu dùng đèn halogen.

Bên trong, Mercedes-Benz E240 được trang bị những tiện nghi được xem là cao cấp ở thời điểm cách đây 2 thập kỷ. Xe có 2 ghế chỉnh điện đa hướng, vô lăng trợ lực cảm biến tốc độ, gương chỉnh điện, gập điện và 4 kính cửa chỉnh điện tự động.

Chiếc xe có ghế sử dụng chất liệu nỉ, trong khi vô lăng bọc da và tích hợp các nút điều khiển nhanh không thua kém những mẫu ô tô ngày nay.

Về an toàn, E240 được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh BA và cân bằng điện tử ESP. Đây là những trang bị đáng chú ý ở thời điểm mẫu xe ra mắt, khi nhiều mẫu ô tô phổ thông vẫn chưa được trang bị ABS.

Mercedes-Benz E240 đời 2004 sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 2.6L, cho công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Theo thông số của mẫu xe, E240 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 236 km/h.

Dù có giá bán chỉ 200 triệu đồng, những chiếc Mercedes-Benz E240 đời sâu không phải lựa chọn dành cho tất cả người dùng. Tuổi đời lớn đồng nghĩa với nguy cơ phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cao hơn so với những mẫu xe phổ thông cùng tầm tiền. Ngoài ra, xe đã sử dụng khoảng 22 năm nên thời hạn đăng kiểm chỉ còn 6 tháng, có thể gây thêm bất tiện trong quá trình sử dụng.

Nếu không có kinh nghiệm về xe Mercedes-Benz cũ, người mua nên đưa xe tới các garage chuyên sửa chữa dòng xe này để kiểm tra kỹ trước khi giao dịch. Các hạng mục cần chú ý gồm lịch sử tai nạn, tình trạng gầm, động cơ và dấu hiệu xe từng bị ngập nước.

Nguồn ảnh: Nguyễn Hoài Sơn

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