Tai nạn do nhầm chân ga tăng mạnh

Theo Cục An toàn Giao thông Hàn Quốc (TS), trong 149 vụ tai nạn được xác định có nghi vấn tăng tốc đột ngột xảy ra trong năm ngoái, có tới 109 vụ được xác nhận xuất phát từ thao tác chân ga không đúng cách, tương đương 73,2%.

Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Văn hóa an toàn giao thông thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Samsung Fire & Marine cũng cho thấy, số vụ tai nạn liên quan đến thao tác sai bàn đạp (nhầm chân ga với chân phanh) tăng từ 66 vụ năm 2021 lên 153 vụ năm 2025, tức tăng khoảng 2,3 lần.

Đáng chú ý, số người tử vong trong các vụ tai nạn này cũng tăng mạnh, từ 15 người lên 51 người trong cùng giai đoạn, tương đương tăng 3,4 lần. Nhóm tài xế từ 60 tuổi trở lên chiếm 70,5% tổng số vụ tai nạn được khảo sát.

Trước tình trạng này, Hàn Quốc đang thúc đẩy việc khuyến khích các chủ xe lắp đặt thiết bị chống thao tác sai bàn đạp trên ô tô (Pedal Misapplication Prevention System - PMAPS). Đây là một hệ thống có khả năng kiểm soát xe khi phát hiện người lái vô tình đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh.

Theo Tổ chức đánh giá, chứng nhận của Hàn Quốc (GCA), thiết bị này thường gồm cảm biến phát hiện chướng ngại vật, bộ điều khiển và hệ thống cảnh báo; với loại lắp thêm, cảm biến có thể được bố trí ở cản trước và cản sau xe.

Khi xe đang dừng hoặc chạy ở tốc độ thấp, cảm biến xác định phía trước hoặc phía sau có chướng ngại vật. Nếu người lái bất ngờ đạp mạnh chân ga, hệ thống sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị trên bảng đồng hồ, đồng thời can thiệp để hạn chế công suất động cơ, ngăn xe tăng tốc đột ngột.

Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền các địa phương hiện tập trung hỗ trợ lắp đặt thiết bị trên các phương tiện do tài xế lớn tuổi điều khiển.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cùng Cục Giao thông vận tải dự kiến lắp đặt thiết bị trên 3.260 xe taxi và xe tải nhẹ do tài xế từ 65 tuổi trở lên điều khiển trong năm nay.

Đáng chú ý, từ năm 2029, Hàn Quốc dự kiến bắt buộc trang bị thiết bị phòng ngừa thao tác sai bàn đạp trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ mới đưa vào sử dụng.

Động thái này cho thấy Hàn Quốc đang chuyển từ việc chỉ cảnh báo người lái sang tăng cường các giải pháp công nghệ một cách bắt buộc nhằm hạn chế hậu quả khi xảy ra lỗi thao tác chân ga.

Giảm phí bảo hiểm để khuyến khích trang bị

Không chỉ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hàn Quốc cũng đang tham gia thúc đẩy việc sử dụng thiết bị chống nhầm chân ga bằng chính sách giảm phí bảo hiểm.

Thông tin từ tờ Chosun cho thấy, tháng 4 năm ngoái, Hanwha General Insurance - một công ty thành viên của tập đoàn Hanwha chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ đã đưa ra điều khoản giảm phí đặc biệt đầu tiên trong ngành dành cho phương tiện được trang bị thiết bị phòng ngừa thao tác sai bàn đạp.

Theo đó, khách hàng được giảm 5% phí bảo hiểm đối với xe được trang bị thiết bị này dưới dạng trang bị tiêu chuẩn hoặc tùy chọn ngay khi giao xe.

Chính sách cũng áp dụng cho xe lắp thiết bị "Dr. Safe", một sản phẩm phòng ngừa thao tác sai bàn đạp đã được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc phê duyệt trong chương trình thử nghiệm.

Trong khi đó, Hyundai Marine & Fire Insurance từ ngày 21/8 đã mở rộng danh sách thiết bị đủ điều kiện hưởng "Điều khoản đặc biệt giảm giá khi lắp đặt thiết bị an toàn tiên tiến" từ 7 lên 8 loại, sau khi bổ sung hệ thống hỗ trợ an toàn khi thao tác sai bàn đạp. Mức giảm phí bảo hiểm có thể lên tới 24,1%, tùy số lượng thiết bị an toàn được trang bị, loại xe và năm sản xuất.

Các hệ thống được xem xét gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thông minh và hệ thống hỗ trợ phòng ngừa thao tác sai bàn đạp.

Tuy nhiên, ưu đãi chỉ áp dụng đối với những thiết bị được trang bị tiêu chuẩn hoặc tùy chọn tại thời điểm giao xe. Các thiết bị được lắp thêm sau khi xe đã bàn giao không thuộc diện được giảm phí theo chính sách này.

Việc các hãng bảo hiểm đưa thiết bị chống nhầm chân ga vào nhóm công nghệ được ưu đãi về giá cho thấy xu hướng sử dụng chính sách tài chính để thúc đẩy các giải pháp an toàn đang được chú trọng tại Hàn Quốc.

Một quan chức trong ngành bảo hiểm nhận định, nếu các điều khoản ưu đãi tiếp tục được mở rộng, số lượng xe được trang bị thiết bị phòng ngừa thao tác sai bàn đạp sẽ tăng lên, qua đó có thể góp phần giảm tai nạn và cải thiện tỷ lệ tổn thất của bảo hiểm ô tô.

Ngoài ra, các chính sách giảm giá cũng giúp các doanh nghiệp bảo hiểm thu hút thêm khách hàng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm bảo hiểm xe hơi của mình.

(Theo Chosun, GCA)

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