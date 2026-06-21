Từ một chiếc Tata Nano cũ mua tại bãi phế liệu, một thanh niên 27 tuổi ở bang Kerala (Ấn Độ) đã dành hơn một năm để biến mẫu xe đô thị giá rẻ thành bản sao của siêu xe Lamborghini Aventador, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhân vật chính của dự án là Sarin, chủ một tiệm xăm hình tại thành phố Kannur. Đầu năm 2026, anh giới thiệu chiếc xe hoàn thiện tại bãi biển Muzhappilangad. Ngay sau đó, hình ảnh và video về chiếc "siêu xe" nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến.

Chiếc Lamborghini Aventador tự chế từ xe cũ mua ở bãi phế liệu.

Ít ai biết rằng nền tảng của chiếc Lamborghini Aventador này thực chất là một chiếc Tata Nano cũ. Đây là mẫu xe từng được mệnh danh là ô tô rẻ nhất thế giới, nổi tiếng nhờ kích thước nhỏ gọn và giá bán thấp tại Ấn Độ.

Theo chia sẻ của Sarin, dự án được khởi động từ tháng 1/2025 và hoàn thành đúng một năm sau đó. Do vẫn duy trì công việc kinh doanh hằng ngày, anh chỉ có thể thực hiện dự án vào buổi tối và ban đêm.

Lý do Sarin chọn Tata Nano là bởi mẫu xe này bố trí động cơ đặt phía sau, giúp việc mô phỏng cấu trúc của Lamborghini Aventador trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không hề đơn giản.

Khác với Aventador có thân xe thấp và rộng, Tata Nano sở hữu thiết kế cao, hẹp và khoảng sáng gầm lớn. Để tạo hình gần giống siêu xe Italy, Sarin phải chỉnh sửa đáng kể phần khung, mở rộng thân xe và liên tục thử nghiệm trước khi chốt thiết kế cuối cùng.

Phần lớn thân vỏ được chế tạo từ vật liệu composite sợi thủy tinh. Trong khi đó, nhiều chi tiết được tận dụng từ các mẫu xe phổ thông khác nhau. Bộ mâm được lấy từ Maruti Swift và Baleno, một số khớp cơ khí sử dụng phụ tùng của Maruti Alto.

Tata Nano là mẫu xe bố trí động cơ đặt phía sau.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng là sự kết hợp của nhiều linh kiện khác nhau. Đèn pha sử dụng cụm projector từ Baleno, còn dải đèn LED định vị ban ngày được chế tạo từ các tấm acrylic. Kính chắn gió và cửa sổ trước cũng được làm từ vật liệu tương tự thay vì kính ô tô truyền thống nhằm giảm chi phí chế tạo.

Một trong những điểm gây chú ý nhất là phần đuôi xe với cụm đèn hậu mô phỏng khá sát nguyên bản Lamborghini Aventador. Bản độ còn sở hữu cánh gió cỡ lớn phía sau cùng bộ cửa mở kiểu cắt kéo đặc trưng của siêu xe Italy.

Bên trong khoang lái, Sarin sử dụng bảng điều khiển và vô-lăng lấy từ Honda City. Ghế ngồi cùng cụm bệ trung tâm được chế tạo thủ công. So với ngoại thất, nội thất được hoàn thiện ở mức đơn giản hơn nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Điều đáng chú ý là Sarin không được đào tạo chính quy về cơ khí hay thiết kế ô tô. Trước đây, anh chủ yếu chế tạo các mô hình thu nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh thực hiện một dự án xe kích thước thật.

Trong quá trình thực hiện, Sarin tự học các kỹ năng như hàn, gia công thân vỏ và sơn xe. Nhiều chi tiết phải làm lại nhiều lần trước khi đạt được kết quả mong muốn.

Dù có ngoại hình gần giống Lamborghini Aventador, chiếc xe vẫn sử dụng động cơ nguyên bản của Tata Nano và không được nâng cấp đáng kể về hiệu năng vận hành.

Theo quy định tại Ấn Độ, phương tiện này không đủ điều kiện lưu thông trên đường công cộng. Chiếc xe chỉ được sử dụng để trưng bày tại các sự kiện hoặc trong khuôn viên tư nhân. Mỗi lần di chuyển tới địa điểm triển lãm, nó phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng.

Dù không thể vận hành như một siêu xe thực thụ, dự án vẫn gây ấn tượng bởi khả năng sáng tạo và sự kiên trì của người thực hiện. Từ một chiếc Tata Nano cũ kỹ, Sarin đã tạo nên một bản sao Lamborghini Aventador có ngoại hình đủ để khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Theo Cartoq

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