Nhận được giấy phạt tốc độ ở một nơi chưa từng đặt chân tới đã là chuyện khó chấp nhận. Nhưng với nhiều tài xế tại bang Colorado (Mỹ), họ còn rơi vào tình huống trớ trêu hơn khi bị phạt vì những chiếc xe không phải của mình.

Nguyên nhân được xác định đến từ các hệ thống nhận diện biển số tự động (ALPR) và camera giao thông AI khi không thể phân biệt chính xác giữa chữ cái "O" và số "0" trên biển số xe.

Một ký tự gây ra hàng loạt phiền toái

Theo trang Carscoops, bang Colorado đã âm thầm điều chỉnh quy trình cấp biển số nhằm hạn chế tình trạng nhầm lẫn này. Cụ thể, từ năm 2024, cơ quan quản lý phương tiện cơ giới (DMV) của bang đã ngừng cấp các biển số có chữ "O" ở vị trí thứ tư trong dãy biển số.

Camera AI nhầm lẫn giữa chữ "O" và số 0. Ảnh: Cắt từ video của kênh 9News

Đại diện DMV Colorado cho biết đây là một biện pháp hành chính chủ động nhằm giảm nguy cơ các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là ngoài bang, đọc sai ký tự trên biển số xe.

Vấn đề bắt nguồn từ việc Colorado áp dụng định dạng biển số mới từ năm 2018 với cấu trúc gồm bốn chữ cái và hai chữ số. Việc cả chữ cái và chữ số được đặt ở các vị trí tương đồng khiến chữ "O" và số "0" dễ bị nhầm lẫn, đặc biệt đối với các hệ thống nhận dạng tự động như camera AI.

Theo cuộc điều tra của đài 9NEWS, lỗi nhận diện này đã dẫn tới nhiều trường hợp phạt nhầm liên quan đến vi phạm tốc độ, phí cầu đường, đỗ xe và thậm chí là các vụ dừng xe kiểm tra giao thông.

Trong một trường hợp được ghi nhận, một chủ xe nhận giấy phạt từ camera giao thông tại một địa phương cách nơi ở hơn hai giờ lái xe. Điều đáng nói là chiếc xe trong hình ảnh vi phạm hoàn toàn khác với phương tiện mà người này đang sở hữu. Tuy nhiên, hệ thống vẫn xác định đây là cùng một biển số do nhầm lẫn giữa chữ "O" và số "0".

Sửa biển số thay vì sửa camera

Điều đáng chú ý là giải pháp mà Colorado lựa chọn không phải nâng cấp hệ thống camera hay phần mềm nhận diện, mà thay đổi cách cấp biển số của mình.

Camera AI nhầm lẫn giữa chữ "O" và số 0. Ảnh: Cắt từ video của kênh 9News

Ngoài việc loại bỏ chữ "O" ở một số vị trí nhất định để tránh nhầm với số "0", DMV Colorado cho biết, đã điều chỉnh phông chữ trên biển số để tăng khả năng phân biệt giữa chữ cái và chữ số. Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để hiệu chỉnh thiết bị đọc biển.

Tuy vậy, DMV Colorado nhấn mạnh rằng họ không sở hữu hay vận hành các hệ thống đọc biển số tự động đang được sử dụng bởi lực lượng như cảnh sát, đơn vị thu phí hay các công ty quản lý bãi đỗ xe. Do vậy, hàng trăm nghìn tài xế vẫn có thể bị nhầm lẫn.

Điều này cũng làm dấy lên tranh luận về giới hạn của công nghệ nhận diện tự động. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì điều chỉnh biển số xe, các cơ quan chức năng cần nâng cấp hệ thống nhận dạng và áp dụng quy trình xác minh chặt chẽ hơn trước khi phát hành giấy phạt.

Bởi với những tài xế đã mất thời gian khiếu nại các khoản phạt oan trong nhiều năm qua, việc thay đổi biển số có thể chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề, trong khi nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở độ chính xác của công nghệ nhận diện biển số tự động.

Câu chuyện tại Colorado cho thấy, trong kỷ nguyên AI và tự động hóa, công nghệ có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, nhưng nếu không được kiểm chứng và giám sát đầy đủ, các sai số nhỏ cũng có thể gây ra những hệ lụy lớn đối với người sử dụng.

(Theo Carscoops)

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