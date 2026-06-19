Trong giới sưu tầm xe cổ, tính nguyên bản thường được xem là yếu tố quyết định giá trị của một chiếc xe. Tuy nhiên, một chiếc Dino 246 GTS đời 1972 đang được đấu giá tại Mỹ lại trở thành ngoại lệ đáng chú ý khi nhận được mức trả giá vượt 800.000 USD (hơn 21 tỷ đồng) dù đã được cải tạo gần như toàn diện.

Dino là thương hiệu được cố Chủ tịch Enzo Ferrari tạo ra nhằm tưởng nhớ người con trai quá cố Alfredo "Dino" Ferrari. Những mẫu xe mang tên Dino được sản xuất tại nhà máy Ferrari nhưng không sử dụng biểu tượng Ngựa chồm nổi tiếng. Dòng xe này khởi đầu với 206 GT trước khi được phát triển thành các phiên bản 246 GT và 246 GTS.

Trong nhiều thập kỷ, Dino thường bị giới sưu tầm đánh giá thấp hơn các mẫu Ferrari chính thống. Tuy nhiên, sự thay đổi trong quan điểm của thị trường đang giúp những chiếc xe này ngày càng được săn đón.

Chiếc Dino 246 GTS đặc biệt nói trên đã được công ty Moto Technique (Anh) phục chế và nâng cấp trong giai đoạn 2017-2018. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khoang động cơ.

Thay vì khối động cơ V6 2.4L nguyên bản, xe được lắp động cơ V8 hút khí tự nhiên Tipo 105C dung tích 3.6L. Cỗ máy này được nâng cấp với hệ thống bướm ga độc lập, đầu xi-lanh nâng cấp và bộ điều khiển động cơ MoTec tùy biến. Động cơ mới được cho là sản sinh khoảng 400 mã lực, gần gấp đôi công suất nguyên bản của Dino 246 GTS. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp.

Ngoại thất xe được làm mới hoàn toàn. Thân xe được sơn lại với màu đen bóng. Các chi tiết như chụp đèn pha Perspex mới, bộ mâm 17 inch kích thước lớn hơn nguyên bản cùng lốp Michelin Pilot Sport 4S hiện đại giúp chiếc xe mang diện mạo thể thao hơn đáng kể.

Hệ thống phanh cũng được nâng cấp bằng cụm phanh lấy từ mẫu Ferrari 360 Modena, giúp tăng hiệu quả hãm tốc cho chiếc xe có hiệu năng cao hơn nhiều so với nguyên bản.

Không chỉ nâng cấp động cơ, chiếc xe còn được trang bị két nước nhôm hiệu suất cao, hệ thống treo mới với giảm xóc lò xo và thanh cân bằng trước sau nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Bên trong khoang lái, Dino được trang bị ghế kiểu Daytona bọc da đỏ - đen, thảm sàn màu đỏ nổi bật cùng cần số kim loại cổ điển đặc trưng của Ferrari. Dù mang phong cách hoài cổ, xe vẫn được bổ sung hệ thống âm thanh hiện đại có khả năng kết nối thiết bị giải trí.

Theo thông tin từ phiên đấu giá, chiếc xe đã di chuyển khoảng 13.700 km kể từ khi hoàn tất quá trình phục chế.

Việc một chiếc Dino bị thay đổi động cơ và nhiều chi tiết nguyên bản vẫn đạt giá bán vượt 800.000 USD là điều gây tranh cãi trong cộng đồng chơi xe cổ. Với những người theo trường phái nguyên bản, giá trị lớn nhất nằm ở việc xe còn giữ được số khung, số máy và cấu hình xuất xưởng.

Tuy nhiên, diễn biến trên sàn đấu giá cho thấy không phải nhà sưu tầm nào cũng đặt tiêu chí đó lên hàng đầu. Nhiều người sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu một chiếc Dino được nâng cấp toàn diện, có hiệu năng và trải nghiệm lái hấp dẫn hơn đáng kể so với phiên bản nguyên bản cách đây hơn nửa thế kỷ.

(Theo Carscoops)

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