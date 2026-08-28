Chiếc Maruti Swift của anh Aditya Sirkawar, ở thành phố Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, nhanh chóng gây chú ý khi xuất hiện trên mạng xã hội với ngoại hình khác thường. Thay vì lớp sơn trắng nguyên bản, thân xe được phủ kín những dấu son môi màu đỏ.

Theo chia sẻ của chủ xe, bạn gái anh đã dành khoảng 3-4 giờ để tạo các dấu hôn trên gần như toàn bộ phần ngoại thất. Tổng cộng, chiếc Swift được cho là có khoảng 3.400 dấu son môi.

Hình ảnh chiếc xe đặc biệt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, màn thể hiện tình cảm này cũng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát địa phương.

Chiếc Maruti Swift phủ kín 3.400 vết son môi gây sốt trên mạng

Từ những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng, cảnh sát đã xác định chiếc xe thông qua biển số và truy tìm đến khu vực Thatipur. Chủ xe sau đó được yêu cầu đến đồn cảnh sát để làm việc.

Không chỉ gây chú ý vì ngoại hình độc đáo, chiếc Swift còn khiến chủ nhân phải nhận một khoản tiền phạt khoảng 5.500 rupee. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cho rằng việc phủ kín thân xe bằng các dấu son đã làm thay đổi diện mạo của phương tiện và bị xem là một dạng sửa đổi trái phép.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Swift có thể được nhìn thấy đỗ bên ngoài đồn cảnh sát. Chủ xe hoặc người điều khiển phương tiện đang trực tiếp lau những dấu son môi trên thân xe theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Theo quy định tại Ấn Độ, việc thay đổi một số đặc điểm của phương tiện phải tuân thủ các quy định về đăng ký và phê duyệt. Chẳng hạn, chủ xe muốn thay đổi màu sơn cũng phải thông báo với cơ quan đăng ký phương tiện giao thông (RTO) và được chấp thuận.

Tuy nhiên, trường hợp chiếc Swift này khá đặc biệt bởi chủ xe không thực sự sơn lại xe. Những dấu son môi chỉ mang tính chất tạm thời và được tạo ra với mục đích trang trí, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù vậy, cảnh sát vẫn cho rằng việc này đã làm thay đổi đáng kể diện mạo bên ngoài của phương tiện.

Theo Cartoq

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