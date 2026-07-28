Tôi năm nay 29 tuổi, vừa kết hôn được vài ngày. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, vậy mà từ đêm tân hôn đến giờ, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân chỉ vì một chiếc phong bì mừng cưới.

Trước khi đến với chồng, tôi từng có mối tình kéo dài gần 4 năm. Tôi và bạn trai cũ quen nhau từ khi còn là sinh viên, cùng đi qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng khi tốt nghiệp, cả hai nhận ra không còn chung quan điểm về tương lai. Chúng tôi chia tay trong bình yên, không phản bội, không oán trách. Sau đó, mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Khi yêu chồng hiện tại, tôi chưa từng giấu giếm quá khứ ấy. Tôi kể mọi chuyện rất thẳng thắn. Và anh nói, ai cũng có quá khứ, điều quan trọng là hiện tại. Chính câu nói ấy khiến tôi tin mình đã gặp đúng người. Trong suốt 2 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ ghen tuông vô cớ. Vì vậy, tôi không ngờ chỉ một chiếc phong bì lại khiến mọi thứ thay đổi.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trọn vẹn. Bạn bè, đồng nghiệp đến rất đông. Đến tối, hai vợ chồng ngồi kiểm phong bì mừng cưới. Giữa hàng trăm phong bì, có một chiếc dày hơn hẳn. Chồng tôi cầm lên, vừa nhìn tên người gửi thì khựng lại. Đó là tên người yêu cũ của tôi.

Tôi cũng như anh, hoàn toàn bất ngờ. Tôi không hề biết anh ấy đến dự đám cưới. Sau này, qua một người bạn chung, tôi mới biết anh chỉ ghé vào ít phút, gửi phong bì ở bàn lễ tân rồi lặng lẽ ra về, không gặp tôi, cũng không chúc mừng trực tiếp.

Khi mở phong bì ra, cả tôi và chồng cùng sững sờ. Bên trong phong bì là 20.000.000 đồng.

Chồng tôi đặt xấp tiền xuống bàn, nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: "Em vẫn còn liên lạc với anh ta đúng không?". Tôi lập tức phủ nhận. Tôi khẳng định mình không biết anh ấy sẽ đến, càng không biết sẽ mừng nhiều như vậy. Nhưng chồng không tin. Chồng tôi đặt liên tục nhiều câu hỏi: "Nếu không còn liên lạc thì sao anh ta biết ngày cưới?".

Tôi giải thích rằng ảnh cưới của chúng tôi được đăng trên Facebook, nhiều bạn bè chung đều biết. Chuyện anh ấy biết thông tin cũng không có gì lạ.

Thế nhưng càng giải thích, chồng tôi càng bực. Chồng tôi cho rằng, bạn bè bình thường chỉ mừng 500.000 đến 2.000.000 đồng là cùng. Người thân trong nhà mới mừng 5.000.000 đồng. Việc người yêu cũ của tôi tới rồi mừng 20.000.000 đồng chắc chắn để gây chú ý.

"Anh ta muốn chứng minh bây giờ mình thành đạt, giàu có hơn anh hay sao? Hay anh ta đang muốn em tiếc nuối vì bỏ lỡ người đàn ông giàu có? Nếu đã hết yêu, không liên lạc nhiều năm, cần gì phải làm như vậy", chồng tôi thắc mắc.

Tôi lặng thinh vì chính tôi cũng không biết trả lời ra sao. Thú thật, sau khi chia tay, tôi cũng nghe bạn bè kể người yêu cũ làm ăn thuận lợi, mở công ty riêng, kinh tế rất khá nhưng thông tin chỉ dừng ở đó. Tôi chưa từng hỏi, chưa từng tìm hiểu thêm, càng không nghĩ sẽ có chuyện như hôm nay.

Chiếc phong bì mừng cưới 'siêu dày' khiến chú rể nổi giận ngay đêm tân hôn. Ảnh minh họa

Tôi nói với chồng rằng nếu người yêu cũ còn tình cảm, anh ấy đã tìm cách gặp tôi hoặc nhắn tin. Đằng này, anh chỉ gửi phong bì rồi rời đi. Có lẽ đó đơn giản là một lời chúc phúc.

Chồng lập tức gạt đi. Anh cho rằng không có ai chúc phúc kiểu đó cả vì người tinh tế sẽ biết giữ khoảng cách với người đã có gia đình. Chồng yêu cầu tôi tìm cách trả lại tiền. Lúc này tôi cảm thấy rất uất ức vì bản thân không làm gì sai và chính tôi cũng không còn liên lạc với người cũ.

Anh còn nói một câu khiến tôi bật khóc: "Em có thực sự đã cắt đứt liên lạc với anh ta chưa?".

Tôi không biết phải chứng minh thế nào. Nếu thật sự còn tình cảm, liệu tôi có kể cho chồng nghe về mối tình ấy ngay từ đầu và liệu tôi có lựa chọn kết hôn với anh? Tôi hiểu cảm giác của chồng khi nhìn thấy tên người yêu cũ trên phong bì mừng cưới. Nếu ở vị trí của anh, có lẽ tôi cũng chạnh lòng.

Nhưng điều khiến tôi đau nhất là anh đã dùng một chiếc phong bì để phủ nhận sự chân thành của tôi suốt 2 năm qua.

Từ hôm đó đến nay, số tiền 20.000.000 đồng vẫn được cất nguyên trong phong bì. Tôi chưa hề động đến, cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Chồng thì vẫn giữ quan điểm phải trả lại bằng được. Còn tôi nghĩ rằng việc quan trọng hơn không phải là trả hay giữ số tiền ấy, mà là vợ chồng cần tin tưởng nhau.

Theo mọi người, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ làm gì?

Độc giả P.T