Cửa hàng phát hiện chiếc quan tài cao cấp trị giá hơn 110 triệu đồng bị đánh cắp. Ảnh: HK01

Một chiếc quan tài cao cấp trị giá khoảng 5.400 SGD (hơn 111 triệu đồng) biến mất khỏi một cửa hàng tang lễ ở Hồng Kông (Trung Quốc). Một chiếc khác có chất lượng thấp hơn, ít tiền hơn được đặt thay vào vị trí đó.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 18/8 tại một cửa hàng ở khu Hung Hom.

Ông Chan - chủ cửa hàng, cho biết ông quay lại cửa hàng để dọn dẹp vì các cơ sở kinh doanh gần đó phàn nàn rằng có mùi khó chịu giống mùi chuột chết. Khi vào bên trong, ông bàng hoàng phát hiện giá đỡ bằng kim loại và chiếc quan tài quý giá duy nhất còn lại của mình đã biến mất.

Đó là chiếc quan tài cỡ người lớn, chất liệu tốt, thiết kế sang trọng, trị giá khoảng 5.400 SGD (hơn 111 triệu đồng). Điều khiến ông tức giận và khó hiểu là bọn trộm không chỉ lấy chiếc quan tài đắt đỏ mà còn cất công đặt một chiếc rẻ hơn vào vị trí đó để che giấu sự việc.

Do không thấy dấu hiệu cổng sắt bị cạy phá, ông Chan nghi ngờ những nhân viên cũ từng quen thuộc với cửa hàng có thể liên quan đến vụ việc, theo Thestandard.

Cửa hàng đã hoạt động khoảng 50 năm, trước khi đóng cửa cách đây khoảng 2 năm rưỡi. Sau đó, ông Chan chịu trách nhiệm quản lý cơ sở và tài sản.

Sau khi cửa hàng đóng cửa, hơn 100 hũ đựng tro cốt của người đã khuất vẫn được lưu giữ tại đây. Ông Chan vì thế tiếp tục quay lại để hỗ trợ các gia đình đến nhận tro cốt.

Trong thời gian đầu sau khi cửa hàng đóng cửa, ông Chan đến đây mỗi tuần. Tuy nhiên, khi phần lớn các hũ tro cốt lần lượt được người thân nhận về, tần suất ông ghé thăm cũng giảm dần.