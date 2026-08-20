“Em có muốn làm công chúa của anh?”

Loạt hình ảnh, video được ghi lại trong đám cưới của Bá Hổ (27 tuổi, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Olga (25 tuổi, quốc tịch Nga) nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng gần đây. Trong đám cưới được tổ chức ở Quảng Trị, nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của cô dâu người Nga trở thành điểm thu hút đặc biệt.

Video ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của cô dâu Nga. Nguồn: Đan Lee

Bá Hổ và Olga có chuyện tình yêu lãng mạn và đầy kiên định trước khi về chung một nhà. Năm 2025, Hổ sang Nga lao động, làm phục vụ cho một nhà hàng ở thủ đô Moscow, trùng hợp, nhà Olga chỉ cách đó khoảng 1km.

Một lần, Olga đến nhà hàng dùng bữa và được Bá Hổ đón tiếp nhiệt tình. Từ lần gặp đầu tiên, cô đã ấn tượng với ánh mắt dịu dàng của chàng trai Việt nên vui vẻ trò chuyện.

Bá Hổ chưa thạo tiếng Nga, Olga không biết tiếng Việt nhưng họ lại cùng giao tiếp được bằng tiếng Trung nên dễ dàng kết nối với nhau.

Sau lần gặp đó, Olga thường xuyên đến nhà hàng dùng bữa để được gặp Bá Hổ. Những cuộc trò chuyện chớp nhoáng được nối dài thêm nhờ sự chủ động của chàng trai Việt.

Anh rủ cô đi chơi vào ngày nghỉ trong tuần, thi thoảng tặng cô những bó hoa, món quà bất ngờ, dành cho cô sự quan tâm, khích lệ trong tháng ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Cặp đôi ấn tượng với nhau từ cái nhìn đầu tiên

Trong quá trình tìm hiểu, Bá Hổ biết được Olga là cô gái rất giỏi, biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung, Nhật. Olga chọn theo đuổi ngành khoa học - lĩnh vực mà khi còn sống, bố cô yêu thích, cũng mong muốn con gái lựa chọn. Hiện tại, Olga vừa đi dạy vừa học nâng cao.

“Lúc mới quen, tôi ấn tượng vì cô ấy xinh đẹp nhưng sau này, sự giỏi giang và tính cách nhẹ nhàng mới là điều khiến tôi yêu Olga say đắm”, Bá Hổ chia sẻ.

Olga xinh đẹp nên Bá Hổ hay gọi cô là công chúa. Trong một dịp gặp gỡ, Olga bất ngờ nói: “Nếu như một chàng trai gọi một cô gái là công chúa thì mối quan hệ của họ phải là tình yêu”.

Bá Hổ nhận ra, đây chính là cơ hội để tỏ tình nên vội đáp: “Vậy Olga có muốn là công chúa của anh không?”. Olga đồng ý và ngay sau đó đã gọi video cho mẹ để công khai bạn trai.

Đám cưới hạnh phúc

Ở bên Olga, Bá Hổ lần đầu cảm nhận được sự lãng mạn và ngọt ngào của tình yêu. Anh được ăn nhiều món ngon do bạn gái nấu, luôn được cô nhắc nhở làm việc vừa sức, để ý nhiều hơn đến sức khỏe.

Cô dâu Nga được đón về theo phong tục truyền thống của người Việt

Trong hơn 1 năm hẹn hò, cặp đôi gặp nhiều biến cố và một trong số đó là sự ngăn cản của gia đình. Mẹ Olga không muốn con gái kết hôn với người cách nhà gần 7.000km. Bố mẹ Bá Hổ cũng băn khoăn khi con trai gắn bó với cô gái đến từ đất nước xa lạ, có nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.

Chưa kể, để đến được với nhau họ phải chuẩn bị nhiều thứ, từ thủ tục giấy tờ đến chỗ ở, nơi làm việc... Đã có lúc, những áp lực từ mọi phía khiến Bá Hổ muốn bỏ cuộc nhưng tình yêu chân thành và sự kiên định của Olga đã giúp anh vững lòng hơn.

Tháng 8/2026, khi đã thuyết phục được hai bên gia đình, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới ở Quảng Trị - quê nhà của Bá Hổ. Với họ, đây là thời điểm thích hợp hơn bao giờ hết để kết hôn bởi, Olga đã mang thai em bé đầu lòng.

Olga bất ngờ khi được tặng vàng trong đám cưới

Do khoảng cách xa xôi, mẹ Olga lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo nên không thể sang dự. Đại diện nhà gái có em trai ruột của cô dâu.

Trước ngày cưới, Bá Hổ giải thích kỹ cho Olga biết về phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Điều khiến Olga thích thú hơn cả là được mặc áo dài cưới vì trang phục này kín đáo nhưng vẫn tôn nên nét quyến rũ của người phụ nữ.

Gia đình nhà trai dự kiến mời 1.000 khách đến tham dự nhưng sợ vợ bị “ngợp”, Bá Hổ rút xuống còn 500 khách. Dẫu vậy, Olga vẫn sốc vì đám cưới Việt quá đông, khách đến hết lượt này đến lượt khác. Trước đó, trong các đám cưới ở Nga mà Olga từng tham dự chỉ có khoảng vài chục khách mời.

“Hôm ấy, họ hàng, làng xóm, bạn bè đến tham dự rất đông để được gặp cô dâu Nga. Mọi người khen ngợi cô ấy xinh đẹp, duyên dáng”, Bá Hổ chia sẻ.

Cặp đôi có cái kết đẹp sau hơn 1 năm yêu

Điều khiến cô dâu Nga bất ngờ nhất trong hôn lễ của mình là màn trao quà tặng. Cô ngỡ ngàng khi thấy người trong gia đình lần lượt lên trao quà là trang sức bằng vàng, trong khi quà cưới ở Nga đa phần là tiền mặt.

Có một hôn lễ trọn vẹn, Bá Hổ hạnh phúc vô cùng. Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi cả hai trao nhẫn cưới cho nhau, chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của người thân.

Với anh, đây là khởi đầu đẹp nhất cho hành trình vun đắp hạnh phúc cùng người mình yêu.

Ảnh: NVCC