Ông bà đưa nhau đi du lịch khắp Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Ông Liu Peijin đến từ thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và vợ vốn là bạn học cùng lớp từ thời tiểu học.

Sau khi kết hôn, họ từng mong muốn khi nghỉ hưu sẽ cùng nhau đi khám phá Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2010, những biến chứng do bệnh tiểu đường khiến người vợ bị liệt một phần cơ thể, theo SCMP.

Sau nhiều lần điều trị tại bệnh viện nhưng tình trạng của vợ không được cải thiện, ông Liu quyết định thực hiện ước mơ mà hai người đã ấp ủ từ lâu.

"Chúng tôi thà chết trên đường còn hơn trên giường bệnh", hai vợ chồng cùng nói.

Năm 2014, hai người bắt đầu chuyến đi đầu tiên bằng ô tô khám phá các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.

Ban đầu, con gái họ phản đối vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành cùng vợ, ông Liu nhận thấy bà dường như vui vẻ hơn, tinh thần tốt hơn khi rời khỏi bệnh viện.

Để thuận tiện cho việc sinh hoạt, ông sử dụng chiếc xe ô tô cắm trại, trang bị 2 giường, điều hoà, bồn rửa, bàn ăn trong xe.

Do mất cảm giác ở bên trái cơ thể, vợ cần ông Liu hỗ trợ trong việc uống thuốc, ngâm chân và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng.

Ông Liu thường đùa rằng mình đảm nhiệm cùng lúc các vai trò tài xế, đầu bếp, bác sĩ, y tá và người chăm sóc.

Trong những chuyến đi, hai vợ chồng cũng nhiều lần nhận được sự hỗ trợ từ những người không quen biết.

Tại Phúc Kiến, người dân địa phương đã giúp đỡ họ sau khi chiếc xe mất kiểm soát trên một con đường dốc.

Năm 2017, một chủ tiệm làm tóc ở Phúc Kiến đã từ chối nhận tiền sau khi nghe câu chuyện của hai vợ chồng. Ông Liu trân trọng sự giúp đỡ này trong nhiều năm và đến tháng 3/2026 đã tìm lại người phụ nữ để trực tiếp cảm ơn.

Tính từ năm 2014, vợ chồng ông đã đi qua nhiều tỉnh, thành, trong đó có những chuyến kéo dài khoảng 3 tháng.

Tháng 4/2026, vợ chồng trở lại Tân Cương lần thứ hai. Trong chuyến đi, nữ du khách 23 tuổi họ Cheng tình cờ chứng kiến cảnh ông Liu chăm vợ, đút cho bà ăn, đã quay video và chia sẻ trên mạng xã hội. Video sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cô cho biết mình xúc động trước sự gắn bó của hai vợ chồng. "Đó là tình yêu mà ai cũng mong muốn, giản dị nhưng bền bỉ. Thế hệ lớn tuổi hiếm khi nói về tình yêu bằng những lời lãng mạn. Họ rất khác với những người trẻ bây giờ", cô chia sẻ.

Ông Liu cho biết trước mỗi chuyến đi, ông đều đánh giá những rủi ro có thể xảy ra và chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Hiện, hai vợ chồng đã trở về nhà sau một chuyến đi và đang lên kế hoạch tiếp tục lên đường cho những chuyến sau.

Câu chuyện của họ tiếp tục nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, trong đó nhiều người chú ý đến sự đồng hành của ông Liu dành cho vợ trong suốt những năm bà gặp vấn đề về sức khỏe.