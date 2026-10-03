Indonesia - Một chiếc Toyota Fortuner được cho là gặp sự cố phanh khi đang xuống dốc ở Batang khiến xe mất kiểm soát, lao khỏi đường và đâm vào cột điện. Vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo Detik, tai nạn xảy ra ngày 1/10 trên đường Jalan Desa Deles, quận Bawang, huyện Batang, tỉnh Trung Java, Indonesia. Chiếc Toyota Fortuner mang biển số B-2458-FBG đang di chuyển theo hướng từ Dieng đến Bawang thì gặp sự cố khi xuống một đoạn dốc.

Ủy viên Dwi Panji Lestari, Trưởng đơn vị giao thông tỉnh Batang cho biết, chiếc xe đang đi qua một khúc cua dốc thì được cho là bị hỏng phanh. Tài xế mất khả năng kiểm soát, khiến chiếc SUV lao sang trái, lao khỏi làn đường và chỉ dừng lại sau khi đâm mạnh vào một cột điện.

"Cuối cùng nó cũng dừng lại sau khi lao sang trái và đâm vào một cột điện", ông Dwi cho biết.

Vụ tai nạn khiến nữ hành khách TJhin Felicia Chandra, 46 tuổi, cư trú tại Kebon Jeruk, Tây Jakarta, tử vong. Người phụ nữ bị chấn thương nặng ở vùng đầu và được xác định đã tử vong khi được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Bawang.

Tài xế Gerry Hosea, 48 tuổi, bị thương ở thái dương và cánh tay phải, phải khâu vết thương. Ông vẫn tỉnh táo và được điều trị, theo dõi tại cơ sở y tế này.

Một chiếc Fortuner đã gặp tai nạn trên đường Jalan Desa Deles, quận Bawang, huyện Batang, tỉnh Trung Java, hôm thứ Năm (1/10/2026). Ảnh: Đội Cảnh sát Giao thông Batang

Một hành khách khác là Annabelle Naomi Hosea, 16 tuổi, bị chấn thương nhẹ ở đầu. Cô gái cũng tỉnh táo và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Bawang.

Cảnh sát địa phương cho biết đây là vụ tai nạn chỉ liên quan đến một phương tiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan đến sự cố hệ thống phanh, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác khiến chiếc Fortuner mất kiểm soát.

Vụ việc cũng cho thấy rủi ro khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên những đoạn đường dốc và quanh co. Tài xế nên kiểm tra hệ thống phanh, lốp và các bộ phận an toàn trước những hành trình qua khu vực đồi núi, đồng thời chủ động giảm tốc khi xuống dốc để hạn chế nguy cơ mất kiểm soát nếu xảy ra sự cố.

Theo Detik

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