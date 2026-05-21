Bella Hadid - mỹ nhân 30 tuổi có 60 triệu người theo dõi trên Instagram vừa tiếp tục gây chú ý trên thảm đỏ LHP Cannes với bộ đầm ren xuyên thấu với đường cắt táo bạo khi tới dự buổi công chiếu phim De Gaulle: Tilting Iron ngày 20/5. Chiếc đầm trắng của thương hiệu Schiaparelli dù phần sau kín bưng nhưng phía trước lại vô cùng sexy với đường xẻ dọc từ ngực xuống bụng.

Chiếc đầm hở bạo phía trước của Bella Hadid. Ảnh: TheImageDirect

Thiết kế vô cùng kén người mặc giúp Bella Hadid khoe vóc dáng hoàn hảo. Cô hoàn thiện set đồ với trang sức kim cương Chopard cùng mái tóc búi cổ điển.

Dù BTC LHP Cannes đã ra quy định nghiêm ngặt về các mẫu váy được phép mặc và không nhưng các ngôi sao trong đó có Bella Hadid dường như phớt lờ nguyên tắc này. Chiếc đầm cô lựa chọn được lấy cảm hứng từ thiết kế có kiểu dáng tương tự từng được nữ diễn viên gạo cội Jane Birkin mặc khi tới Cannes năm 1969.

Thiết kế kín bưng phía sau. 130 nghệ nhân đã phải làm việc liên tục nhiều ngày để hoàn toàn chiếc đầm. Ảnh: WireImage

Tại sự kiện trước đó cũng ở Cannes, Bella Hadid chọn đầm cổ điển của Louis Vuitton do Marc Jacobs thiết kế năm 2003 lên thảm đỏ. Năm nay, siêu mẫu đặc biệt lăng xê những mẫu váy cổ điển.

Bella Hadid sinh năm 1996, là ngôi sao quen thuộc tại các kỳ Cannes. Gần như lần nào cô xuất hiện cũng gây xôn xao bởi những thiết kế táo bạo với màn đầu tư hình ảnh công phu. Người đẹp Mỹ từng nhận giải "Người mẫu của năm 2016" và là một trong những siêu mẫu danh giá nhất thế giới hiện nay.