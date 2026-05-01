Ngày 20/5, The Sun đăng tải loạt ảnh Heidi Klum thư giãn trên ban công khách sạn sang trọng tại Liên hoan phim Cannes. Nữ siêu mẫu gây chú ý khi để ngực trần và diện bikini dây mảnh trong lúc tắm nắng.

Đi cùng Heidi Klum là chồng cô, Tom Kaulitz. Nam nhạc sĩ xuất hiện với áo họa tiết và kính râm trước khi cởi áo ngồi nghỉ cùng vợ trên ban công khách sạn.

Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Heidi Klum quá táo bạo khi thoải mái bán nude tại khu vực dễ bị ghi hình giữa thời điểm diễn ra Cannes. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng nữ siêu mẫu chỉ đang tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng, đồng thời cho rằng việc các nhiếp ảnh gia chụp lén từ xa đã xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Tại Cannes năm nay, Heidi Klum liên tục trở thành tâm điểm với nhiều tạo hình quyến rũ. Ở buổi công chiếu Fjord, cô diện váy xuyên thấu màu vàng của Monique Lhuillier.

Trước đó hồi đầu tháng, Heidi Klum cũng gây bàn tán tại Met Gala 2026 khi hóa thân thành “tượng sống” với tạo hình khác lạ đến mức khó nhận ra. Theo truyền thông, nữ siêu mẫu hiện dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại chương trình Project Runway vào tháng 7 tới.