Chiếc Chevrolet Corvette C5 được chế tạo riêng cho giải đua Pikes Peak năm 1998 từng gây chú ý với thiết kế động cơ đặt giữa và cánh lướt gió khổng lồ phía trước. Dù được kỳ vọng cải thiện độ bám đường, mẫu xe này chỉ về thứ ba.

Chiếc xe đua do Speedway Motors chế tạo, với tay đua Bobby Regester cầm lái và Carson Smith phụ trách kỹ thuật. Thay vì giữ cấu hình Corvette nguyên bản, đội đua đã biến mẫu xe thể thao Mỹ thành cỗ máy chuyên dụng cho cuộc đua leo núi khắc nghiệt.

Corvette sử dụng động cơ V8 Chevrolet dung tích nhỏ, hệ thống phun nhiên liệu cơ khí, hộp số Hewland cùng hệ thống treo tùy chỉnh. Một số bộ phận hộp số được cho là lấy từ xe đua Lola IndyCar.

Theo Carscoops, chiếc xe có công suất khoảng 800 mã lực, trọng lượng chỉ khoảng 680kg. Tỷ lệ công suất trên trọng lượng rất cao giúp Corvette phù hợp với hạng Unlimited, nơi các đội đua được tự do phát triển xe gần như không giới hạn.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở cánh lướt gió lớn phía trước. Trong quá trình thử nghiệm, đội Speedway Motors nhận thấy xe thường bị thiếu lái khi vào cua, do lốp trước không đủ độ bám trên đường đua nhiều sỏi và đất tại Pikes Peak thời điểm đó.

Để cải thiện tình trạng này, đội quyết định lắp thêm cánh gió nhằm tăng lực ép xuống phần đầu xe, giúp bánh trước bám đường tốt hơn và cải thiện khả năng vào cua.

Tuy nhiên, giải pháp không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tay đua Regester vẫn phải thực hiện nhiều pha drift ở các khúc cua, khiến xe mất tốc độ và khó duy trì nhịp chạy cạnh tranh.

Kết thúc cuộc đua năm 1998, chiếc Corvette về thứ ba ở hạng Unlimited. Rod Millen giành chiến thắng với chiếc Toyota Tacoma, đạt thời gian 10 phút 7,70 giây; Nobuhiro "Monster” Tajima về nhì cùng Suzuki Sidekick.

Dù không giành chiến thắng, chiếc Corvette động cơ đặt giữa với cánh lướt gió đồ sộ vẫn là một trong những thiết kế đáng nhớ tại Pikes Peak, cho thấy những giải pháp táo bạo mà các đội đua sẵn sàng thử nghiệm để chinh phục ngọn núi.

(Theo Carscoops)