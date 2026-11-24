Một chiếc Lynk & Co 07 GT được hãng cho lao xuống vách đá ở tốc độ 70 km/h, bay lên không trung rồi lật nhiều vòng trước khi dừng lại. Màn thử nghiệm mạo hiểm này nhằm chứng minh độ bền của xe, nhưng không thay thế các bài kiểm tra va chạm độc lập.

Đầu tháng 11/2026, BYD từng gây chú ý khi mẫu xe điện U9 Xtreme lập kỷ lục tốc độ tối đa dành cho ô tô sản xuất hàng loạt, đạt 503,17 km/h với công suất gần 3.000 mã lực. Không muốn kém cạnh, một thương hiệu Trung Quốc khác là Lynk & Co cũng vừa thực hiện màn trình diễn gây chú ý nhằm quảng bá độ an toàn cho mẫu xe mới.

Theo Carscoops, Geely, tập đoàn sở hữu thương hiệu Lynk & Co, đã đưa một chiếc 07 GT sản xuất hàng loạt đến Trương Gia Khẩu, Trung Quốc, để thực hiện bài thử nghiệm va chạm đặc biệt.

Trong video được công bố, chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ khoảng 70 km/h trước khi vượt qua mép vách đá, bay lên không trung rồi tiếp đất bằng phần đầu xe. Sau cú va chạm mạnh, chiếc 07 GT nảy lên, lật nhiều vòng và cuối cùng dừng lại trên cả bốn bánh.

Điều đáng chú ý là sau màn thử nghiệm, cả bốn cửa xe đều có thể mở ra bình thường. Các cửa kính bên và kính chắn gió dường như vẫn nguyên vẹn, trong khi phần mái kính bị nứt nhưng không sụp xuống.

Geely cho biết hệ thống túi khí rèm bên của xe vẫn duy trì áp suất trong hơn 6 giây. Đây là chi tiết được hãng nhấn mạnh nhằm chứng minh khả năng bảo vệ người ngồi trong cabin sau một vụ va chạm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, màn trình diễn này cũng đặt ra những giới hạn nhất định. Việc chỉ thực hiện với một chiếc xe khiến kết quả khó có thể được tái tạo chính xác trong những lần thử nghiệm khác. Đặc biệt, đây không phải bài kiểm tra va chạm được thực hiện bởi một tổ chức độc lập theo các quy trình tiêu chuẩn.

Do đó, video có thể mang lại sự yên tâm nhất định cho khách hàng về độ cứng vững của thân xe và khả năng hoạt động của một số hệ thống an toàn, nhưng chưa đủ để khẳng định Lynk & Co 07 GT có mức độ an toàn vượt trội so với các mẫu xe khác.

Lynk & Co 07 GT là phiên bản wagon gầm thấp của dòng 07, đồng thời là mẫu xe wagon đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc này. 07 GT gần đây đã xuất hiện tại Paris, Pháp, trong lần ra mắt thị trường châu Âu, trước khi được giới thiệu chính thức tại khu vực này.

Mẫu xe mới sở hữu thiết kế sắc sảo, hướng đến phong cách thể thao với cụm đèn pha và đèn hậu nổi bật. Hãng còn cung cấp bộ phụ kiện khí động học tùy chọn nhằm tăng vẻ mạnh mẽ cho ngoại hình.

Về vận hành, xe sử dụng hệ truyền động hybrid EM-P của Geely, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L với hai mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 28,3 kWh. Hệ thống truyền động này cho tổng công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 764 Nm, mang lại hiệu năng tương xứng với thiết kế thể thao của mẫu wagon.

Hiện giá bán Lynk & Co 07 GT tại thị trường châu Âu vẫn chưa được công bố.

(Theo Carscoops)