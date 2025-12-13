Thập niên 1950 được xem như thời kỳ vàng son của ngành ô tô, khi các hãng đua nhau tăng sức mạnh động cơ và tạo ra những mẫu xe hiệu suất cao. Nhưng giữa “cuộc chiến mã lực” ấy, một cái tên vượt trội hoàn toàn: Chrysler 300D ra đời năm 1958, mẫu xe mạnh nhất của thập kỷ.

Chiếc 300D thuộc dòng 300 “Letter Series” nổi tiếng, sử dụng động cơ Hemi V8 dung tích 6,4 lít, cho công suất tới 390 mã lực, mức sức mạnh vượt xa các đối thủ Mỹ thời đó. Chrysler thậm chí còn trang bị tùy chọn phun xăng điện tử Bendix Electrojector, dù hệ thống này không bền và nhiều xe phải chuyển lại sang chế hòa khí.

Không chỉ mạnh, 300D còn được xếp vào hàng xe sang với nội thất da, hộp số tự động TorqueFlite điều khiển bằng nút bấm và nhiều trang bị điện thời thượng. Xe kết hợp giữa tốc độ và tiện nghi, hiếm thấy vào thời kỳ ấy.

Năm 1958, một chiếc 300D được điều chỉnh nhẹ đã lập kỷ lục tốc độ tại Bonneville Salt Flats, đạt 156,387 mph (khoảng 252 km/h), nhanh nhất nước Mỹ thời điểm đó. Thành tích này củng cố danh tiếng “quái vật đường trường” của mẫu xe.

Dù chỉ sản xuất hơn 800 chiếc, Chrysler 300D vẫn được coi là một trong những biểu tượng mở đường cho thời kỳ xe cơ bắp sau này. Ngày nay, 300D là mẫu xe cổ rất được săn tìm, nhiều chiếc có giá hơn 100.000 USD.

Một số nhà nghiên cứu còn gọi 300D là “xe cơ bắp đầu tiên của nước Mỹ”, dù tranh cãi vẫn còn. Tuy vậy, điều không thể phủ nhận là: nó chính là chiếc xe thương mại mạnh nhất của thập niên 1950 và là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ô tô Mỹ.

Theo Hotcars

