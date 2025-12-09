Văn hóa chơi siêu xe tại Ấn Độ đang thay đổi mạnh mẽ, kéo theo xu hướng săn biển số đẹp với giá ngày càng “khủng”. Một trong những cái tên nổi bật là doanh nhân Venu Gopalakrishnan – nhà sáng lập kiêm CEO Litmus7 (Kerala). Anh vừa chi khoảng 25 lakh rupee (tương đương hơn 730 triệu đồng) để đấu giá biển số cho chiếc Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Kerala.

Xem video:

Chiếc Revuelto của Venu mang màu Matter Verde Turbine màu xanh olive nhám rất hiếm. Ngay sau khi nhận xe, anh cùng ê-kíp đã dành nhiều ngày để tham gia đấu giá biển số và cuối cùng sở hữu dãy số “KL 07 DH 7000” với mức giá 25,02 lakh rupee.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, Venu cho biết anh có niềm đam mê đặc biệt với những mẫu xe sở hữu cấu hình động cơ khác nhau. Hiện bộ sưu tập của anh đã có ba chiếc Lamborghini, cùng nhiều siêu xe và xe sang đắt đỏ khác. Video RTO kiểm tra chiếc Revuelto trước khi đăng ký cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Revuelto được Lamborghini giới thiệu toàn cầu vào tháng 3/2023 và cập bến thị trường Ấn Độ cuối năm 2023. Đây là mẫu xe thay thế dòng Aventador, đồng thời là siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của hãng.

Xe sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, kết hợp ba mô-tơ điện và pin 3,8 kWh, cho tổng công suất lên tới 1.015 mã lực và mô-men xoắn 807 Nm. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ 2,5 giây, tốc độ tối đa khoảng 350 km/h. Giá bán Revuelto tại Ấn Độ khoảng 9 crore rupee (chưa bao gồm chi phí lăn bánh).

Do số lượng giới hạn, Revuelto được thông báo “cháy hàng” đến năm 2026, vì vậy nhiều khả năng Venu đã đặt cọc ngay từ khi xe mở bán.

Trước Revuelto, Venu từng gây sốt khi chi 45 lakh rupee (hơn 1,3 tỷ đồng) chỉ để sở hữu biển số cho chiếc Lamborghini Urus Performante. Mức giá này giúp anh giữ kỷ lục biển số đắt nhất Ấn Độ, khiến giới mê siêu xe trên toàn quốc đặc biệt chú ý.

Theo Cartoq

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!