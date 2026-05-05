Ngày 5/5, UBND phường Trấn Biên (TP Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt CTCP Bất động sản Tân Mai do hành vi chiếm dụng đất công kéo dài suốt 6 năm.

Theo đó, công ty này đã chiếm gần 16.000m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đồng Nai quản lý từ năm 2020.

Với hành vi trên, ngoài bị xử phạt hành chính 250 triệu đồng, công ty còn phải tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất và hoàn trả mặt bằng.

Ngoài ra, buộc CTCP Bất động sản Tân Mai phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm đến nay với số tiền 22,1 tỷ đồng.