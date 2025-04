Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng.

Theo đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 6 dự án bị “điểm tên” với nhiều tồn tại, khuyết điểm liên quan đến quy hoạch, thiết kế không phù hợp và nâng tầng, điều chỉnh đất công cộng sang đất chung cư...

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, các dự án bị “điểm tên” trong hiện trạng đã hoàn thành, đang xây dựng hoặc xây dựng dở dang trên khu đất thực hiện dự án; thậm chí còn bị bỏ hoang

Dự án chung cư Kim Ngân trên đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam. Ảnh: Quang Hưng

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, dự án chung cư Kim Ngân do Công ty TNHH Kim Ngân làm chủ đầu tư với quy mô 22 tầng nổi, 2 tầng hầm không thuộc trường hợp được cấp giấy phép quy hoạch vì không phải công trình riêng lẻ, mà phải có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng UBND TP Vũng Tàu vẫn cấp giấy phép là không đúng quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định sự phù hợp của thiết kế cơ sở căn cứ vào giấy phép do UBND TP Vũng Tàu cấp là thực hiện không đúng với quy định.

Dự án chung cư thương mại Thái Dương tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 3, TP Vũng Tàu) vẫn chưa triển khai, chỉ là bãi đất trống. Ảnh: Quang Hưng

Đối với dự án chung cư thương mại Thái Dương do Công ty TNHH vui chơi, giải trí và du lịch Thái Dương - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, năm 2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định chuyển trung tâm thương mại Thái Dương sang chung cư thương mại; do đó, đã làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp chính của khu vực lập quy hoạch phân khu (tăng từ 12 tầng lên 36 tầng, quy mô dân số tăng lên hơn 2.900 người) so với quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sân Bay hồi năm 2006 của UBND tỉnh.

Thanh tra Chính phủ khẳng định việc làm trên là chưa đủ căn cứ, cơ sở và không đúng quy định.

Một góc dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng tại phường 9, TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Hưng

Với dự án chung cư kết hợp dịch vụ Decoimex do Công ty CP đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh làm chủ đầu tư, kết luận Thanh tra Chính phủ cho rằng, UBND TP Vũng Tàu đã có các quyết định điều chỉnh chức năng đất từ đất công cộng sang đất chung cư (đất đơn vị ở), như thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất, thay đổi chức năng, tính chất, quy mô.

Điều này dẫn tới gia tăng quy mô dân số tại khu vực, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với khu vực, làm thay đổi công trình hạ tầng xã hội và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques sở hữu 2 mặt tiền nằm trên đường Thùy Vân, phường 8 đang thi công giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Quang Hưng

Cũng tại TP Vũng Tàu, dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques bị Thanh tra Chính phủ nêu ra nhiều điểm thực hiện không đúng quy định Luật Xây dựng, như: Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được duyệt; thẩm định 372 căn hộ dịch vụ du lịch thuộc khối tháp công trình, tuy nhiên loại hình này không có trong tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với loại hình công trình căn hộ du lịch.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Bộ trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các địa phương trên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. "Quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố có liên quan chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý", Thanh tra Chính phủ đề nghị.