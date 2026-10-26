Chiều 26/10, tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm ảnh "Các di sản thế giới của Việt Nam", giới thiệu 100 tác phẩm về 30 di sản được UNESCO ghi danh.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

"Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như triển lãm này góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh tại lễ khai mạc.

Triển lãm gồm 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản, thông qua 7 nhóm nội dung: Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Di sản tư liệu thế giới, cùng nhóm di sản truyền khẩu và phi vật thể được UNESCO vinh danh.

Triển lãm gồm 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản được UNESCO ghi danh. Ảnh: T.Lê

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử, ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc, nhiếp ảnh giúp công chúng tiếp cận di sản gần gũi hơn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Công chúng có dịp chiêm ngưỡng hình ảnh Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An cùng nhiều di sản tiêu biểu khác. Qua ống kính các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những công trình kiến trúc cổ kính, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và dấu tích của các nền văn minh hiện lên với vẻ đẹp riêng, gợi mở những câu chuyện về lịch sử, quá trình hình thành và sự tiếp nối của các giá trị văn hóa.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 3/11. Ảnh: T.Lê

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh của một địa danh hay một thực hành văn hóa mà còn góp phần kể câu chuyện về ký ức, bản sắc và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Triển lãm đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường sự trân trọng đối với những tài sản quý báu mà Việt Nam đóng góp cho kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên của nhân loại.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm:

Điện thờ vua Khải Định. Ảnh: BTC

Lăng vua Tự Đức. Ảnh: BTC

Chùa Thiên Mụ. Ảnh: BTC

Lăng Khải Định. Ảnh: BTC

Cửu Đỉnh. Ảnh: BTC

Video: T.Lê