Từ ngày 3/3, Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức chính thức mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9h-16h các ngày trong tuần.

Hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đưa di sản tư liệu đến gần công chúng, trở thành nguồn lực văn hóa quan trọng trong đời sống xã hội.

Các nghệ nhân từ làng nghề mộc bản Thanh Liễu đang tái hiện trực quan kỹ thuật khắc in mộc bản.

Không gian giới thiệu gồm 3 hợp phần. Trung tâm là Không gian media hiện đại - nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành nội dung truyền thông, dữ liệu số và các sản phẩm tương tác đa phương tiện.

Bên cạnh đó, Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu mang đến cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận về hệ thống di sản tư liệu và tài liệu lưu trữ quốc gia, cho phép công chúng tìm hiểu, tra cứu, tương tác và học tập từ tài liệu gốc thông qua các màn hình tương tác.

Không gian Lịch sử ngành Lưu trữ Việt Nam được thiết kế nhằm tôn vinh hành trình hình thành, phát triển của nghề lưu trữ cùng những thế hệ cán bộ đã âm thầm gìn giữ, bảo vệ và trao truyền di sản qua các thời kỳ.

Nhân dịp khai trương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức sự kiện Thưởng lãm châu phê - Lưu dấu mộc bản, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm. Công chúng có dịp chiêm ngưỡng những nét châu phê, lời chúc hanh thông và dấu triện cát tường của các Hoàng đế triều Nguyễn được bảo tồn trên Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn.

Tại phần Thưởng lãm châu phê, khách tham quan được tiếp cận các phiên bản Châu bản triều Nguyễn với những dòng phê bằng mực son của Hoàng đế, thể hiện ước vọng Quốc thái dân an - Thiên hạ thái bình.

Ở hoạt động Lưu dấu mộc bản, công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó, in triện lên thiệp và lưu giữ bản in làm kỷ niệm.

Khách tham quan cũng được thưởng thức các thước phim tư liệu như Hoàng cung đón Tết, Nghệ thuật san khắc Mộc bả” tại Không gian media, qua đó có cái nhìn sinh động về đời sống cung đình xưa. Mỗi vị khách còn được tặng một phong bao lì xì phiên bản giới hạn như lời chúc đầu Xuân từ di sản.

Ngay ngày đầu mở cửa, đoàn Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã tới tham quan, tìm hiểu nghệ thuật khắc mộc bản và trải nghiệm in dập mộc bản.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, cho biết di sản tư liệu và tài liệu lưu trữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đưa ra phục vụ cộng đồng. Nghị quyết 80 nhấn mạnh nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Di sản tư liệu, đặc biệt là tài liệu lưu trữ quốc gia, không chỉ là nguồn sử liệu gốc mà còn là nguồn lực mềm quan trọng, góp phần củng cố bản sắc, bồi dưỡng lòng yêu nước và nâng cao vị thế quốc gia.

Thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiếp tục gắn hoạt động giới thiệu tài liệu lưu trữ với các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước và nội dung chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới mô hình phục vụ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, đưa tài liệu lưu trữ đến gần hơn với xã hội.