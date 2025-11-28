Cuối năm 2025, thị trường smartphone Việt Nam nóng hơn bao giờ hết khi các hãng lần lượt giới thiệu những “át chủ bài” có dung lượng pin lớn. Từ làn sóng thiết bị dùng pin 7.000mAh từng gây chú ý mạnh, xu hướng “siêu pin” tiếp tục được đẩy lên cao khi HONOR hé lộ HONOR X9d với viên pin silicone-carbon 8.300mAh, một con số mở ra kỳ vọng về chuẩn mực mới cho thời lượng sử dụng và độ bền trong phân khúc.

Bên cạnh những thông số đặc biệt, HONOR X9d còn tạo sức hút nhờ kế hoạch ra mắt quy mô lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Sự kiện quy tụ dàn sao được yêu thích Quân AP, Trang Pháp và WEAN Lê. Không khí lễ hội được đẩy lên cao với sân khấu âm nhạc kết hợp công nghệ, cùng hàng nghìn phần hấp dẫn dành cho người tham dự.

HONOR X9d sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6/12 tới

HONOR X9d dẫn đầu ngành với pin silicone-carbon thế hệ ba 8.300mAh

HONOR X9d được đánh giá đã định nghĩa lại tiêu chuẩn về độ bền và hiệu suất khi được trang bị viên pin 8.300mAh với độ bền 6 năm dẫn đầu toàn ngành. Con số này dường như không có đối thủ trong cùng phân khúc, trong khi các điện thoại khác chỉ đạt được mức 5.000 đến 7.000mAh.

Trong bối cảnh smartphone trở thành thiết bị trung tâm cho công việc, giải trí và xử lý đa nhiệm, thời gian sử dụng dài trở thành tiêu chí quan trọng. HONOR cho biết sản phẩm có thể hoạt động liên tục hơn 48 giờ với mức sử dụng cao, đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu kéo dài như xem phim, chơi game, quay video hay làm việc đường dài.

Công nghệ sạc của HONOR X9d cũng được tối ưu, với HONOR SuperCharge giúp sạc nhanh lên đến 66W, rút ngắn đáng kể thời gian hồi năng lượng. Đặc biệt, X9d còn hỗ trợ sạc ngược, cho phép chia sẻ năng lượng với thiết bị khác như smartphone, tai nghe hay đồng hồ thông minh rất tiện lợi. Hệ thống quản lý pin cũng được tinh chỉnh để hạn chế nhiệt lượng khi sạc, tăng độ bền và giảm nguy cơ chai pin theo thời gian.

HONOR X9d sở hữu viên pin silicone-carbon thế hệ ba 8.300mAH

Bền bỉ tuyệt đối: chống bụi, kháng nước, chịu nhiệt đỉnh cao

HONOR X9 Series khẳng định bản sắc “bền như chiến binh” qua từng thế hệ. X9a mở đầu với kính cong chịu lực ấn tượng, X9b nâng tầm với khả năng chống rơi 360 độ và chuẩn 5 sao SGS, trong khi X9c đạt chuẩn IP65M, chống nước, chịu nhiệt từ -30 đến 55 độ C và chống rơi 2m.

Tiếp nối chuỗi sản phẩm bền bỉ, HONOR X9d tạo dấu ấn khi trở thành model đầu tiên trong ngành đạt chứng nhận SGS Thụy Sĩ cao cấp về khả năng chống chịu 3 yếu tố: Bảo vệ rơi vỡ 2,5m, kháng nước và chống bụi chuẩn IP69K.

Trong những tình huống thực tế, máy vẫn thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, khi vô tình đánh rơi từ tay xuống nền bê tông, màn hình không nứt và máy vẫn vận hành mượt mà. Nếu dính nước mưa hay rơi vào bồn rửa, X9d vẫn hoạt động bình thường.

Sự hiện diện của chứng nhận SGS cao cấp trên X9d cho thấy HONOR không chỉ đầu tư vào pin lớn mà còn chú trọng xây dựng một chiếc smartphone bền bỉ, đủ tin cậy để đồng hành lâu dài trong nhiều điều kiện, đặc biệt trong môi trường sử dụng đa dạng như Việt Nam.

3

Sở hữu những chuẩn bền bỉ dẫn đầu, HONOR X9d là một smartphone đáng tin cậy

Đại tiệc công nghệ – âm nhạc hoành tráng giữa phố đi bộ

Ngày 6/12, Đại Lộ Lê Lợi (Cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ) - điểm hẹn sôi động bậc nhất TP.HCM - sẽ trở thành tâm điểm của đại tiệc ra mắt HONOR X9d. Sự kiện gồm các hoạt động tương tác - trải nghiệm trực tiếp HONOR X9d cùng những màn biểu diễn sôi động từ dàn sao được yêu thích Trang Pháp, Quân AP và WEAN Lê. Hàng nghìn quà tặng hấp dẫn sẽ chờ đón khách tham dự, mang đến cơ hội gặp gỡ thần tượng và tận hưởng những trải nghiệm giải trí độc đáo ngay giữa phố đi bộ.

Màn chào sân của HONOR X9d tại Việt Nam được đón đợi hơn bao giờ hết. Những hình ảnh, thông tin sản phẩm ban đầu gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và khả năng bền bỉ vượt trội. Tại sự kiện ra mắt, khách hàng sẽ được khám phá X9d và trực tiếp kiểm nghiệm độ bền của sản phẩm qua các hoạt động tương tác thực tế: thả rơi, ngâm nước để nhận quà.

Thông qua đại nhạc hội quy mô lớn hiếm thấy, HONOR cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho X9d - sản phẩm được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thị trường dịp cuối năm. Sự kết hợp giữa màn trình diễn công nghệ, trải nghiệm trực tiếp và âm nhạc đỉnh cao không chỉ giúp HONOR X9d gây ấn tượng mạnh mẽ ngay ngày đầu ra mắt, mà còn thể hiện tinh thần “chịu chơi”, luôn đặt người dùng ở trung tâm của thương hiệu.

Bích Đào