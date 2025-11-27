Dell Technologies, HP và nhiều nhà sản xuất điện tử cho biết tình trạng thiếu hụt chip nhớ - thành phần có mặt trong hầu hết thiết bị hiện đại - đang đến gần khi nhu cầu phục vụ máy chủ AI vượt xa năng lực sản xuất. Các hãng điện thoại như Xiaomi cảnh báo tăng giá, trong khi Lenovo bắt đầu tích trữ chip để phòng biến động thị trường. Counterpoint Research dự báo giá module nhớ sẽ tăng tới 50% từ nay đến quý II/2026.

Nguyên nhân đến từ việc các nhà sản xuất đang dồn năng lực sang dòng chip chuyên dụng cho AI có lợi nhuận cao hơn, khiến nguồn cung DRAM và NAND phổ thông bị thu hẹp. Điều này đẩy mọi ngành phụ thuộc vào chip nhớ như thiết bị y tế, ô tô hay điện thoại đứng trước nguy cơ tăng chi phí sản xuất.

Các nhà sản xuất cảnh báo giá thiết bị sẽ tăng mạnh vào năm 2026. Ảnh: Bloomberg

Jeff Clarke, COO của Dell, nói rằng hãng chưa từng thấy “chi phí tăng với tốc độ như hiện nay”, khi nguồn cung DRAM, NAND và ổ cứng đều bị siết chặt. Dell cho biết sẽ phải cân nhắc mọi phương án, bao gồm điều chỉnh cấu hình sản phẩm và “thậm chí là tăng giá”.

Các lệnh trừng phạt công nghệ của Mỹ với Trung Quốc càng làm thiếu hụt tồi tệ hơn, khi hạn chế khả năng sản xuất của các nhà cung cấp mới nổi. CEO Enrique Lores của HP nhận định nửa cuối 2026 sẽ “đặc biệt khó khăn” và công ty sẽ phải tăng giá khi cần thiết. Ông nói bộ nhớ chiếm tới “15% đến 18% chi phí của một chiếc PC”.

Cơn sốt AI cũng khiến hóa đơn năng lượng tăng mạnh quanh các trung tâm dữ liệu, đồng thời đẩy giá trị thị trường của Samsung Electronics, SK Hynix và Micron lên mức cao kỷ lục. SK Hynix cho biết toàn bộ lượng chip nhớ năm 2026 đã được bán hết, trong khi Micron dự đoán nguồn cung sẽ “căng thẳng kéo dài tới 2026”. Kioxia của Nhật Bản cũng ghi nhận cổ phiếu tăng vọt sau IPO tháng 12 nhờ nguồn cung NAND đang khan hiếm.

Sanjeev Rana của CLSA Korea nhận xét: “Mọi loại chip nhớ - từ tiên tiến đến phổ thông - đều có nhu cầu cực lớn và nguồn cung đang theo không kịp”. Theo ông, chu kỳ tăng giá DRAM và NAND sẽ kéo dài nhiều quý nữa.

Thậm chí các nhà sản xuất chip logic - chip xử lý dữ liệu và giữ vai trò trung tâm trong hạ tầng AI - cũng có thể bị ảnh hưởng nếu các khách hàng không thể mua đủ chip nhớ để lắp ráp hệ thống. SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, cảnh báo thiếu chip nhớ có thể làm gián đoạn sản xuất ô tô và thiết bị điện tử vào năm 2026.

Tại Bắc Kinh, Xiaomi đã tăng giá thiết bị flagship và dự đoán điện thoại năm sau tiếp tục tăng giá vì thiếu chip. Lenovo coi đây là cơ hội mở rộng thị phần nhưng cũng thừa nhận mức chi phí tăng là “chưa từng có”. Apple lại có đánh giá nhẹ nhàng hơn, khi CFO Kevan Parekh thừa nhận “giá bộ nhớ tăng nhẹ” nhưng tuyên bố Apple kiểm soát chi phí tốt nhờ vị thế khách hàng lớn nhất chuỗi cung ứng.

Lenovo cho biết lượng chip nhớ trong kho đã tăng khoảng 50% so với mức thông thường, trong khi Asus cũng chạy đua dự trữ. Cả hai dự kiến giữ giá trong mùa lễ cuối năm và đánh giá lại thị trường vào đầu năm mới.

Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, tập đoàn mẹ của SK Hynix, cảnh báo tại SK AI Summit rằng ngành chip đã “bước vào kỷ nguyên nghẽn cung”, đồng thời cho biết nhiều công ty đang dồn dập yêu cầu Hynix cung cấp chip nhớ: “Chúng tôi đang phải suy nghĩ rất nhiều về cách đáp ứng tất cả nhu cầu”.

