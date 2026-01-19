Tại sự kiện ở Quảng trường Vĩnh Long và phường Vĩnh Châu, Cần Thơ, chương trình đã trao tặng 900 phần quà mang thông điệp “Chung Vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - những con người đại diện cho sự lạc quan và ý chí vươn lên trong cuộc sống, cùng đội ngũ bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ sự yên bình cho người dân. Mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới.

Người dân thích thú với hoạt động hát lô tô, một hoạt động vui chơi tết quen thuộc đậm nét miền tây

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Thông qua sự phối hợp cùng Sabeco trong chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”, chúng tôi mong muốn những phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, giúp người dân địa phương cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng và xã hội trong dịp năm mới. Quan trọng hơn, các hoạt động của chương trình góp phần giúp mọi người, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, cảm nhận được rằng mình là một phần của Tết, một phần của niềm vui và sự gắn kết chung của cộng đồng”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Sabeco mang đến không gian trải nghiệm “vị Tết” qua 7 khu vực tương tác với nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn. Mỗi khu vực là một sắc thái quen thuộc nhưng đầy cảm xúc của ngày xuân.

Nổi bật là cuộc thi gói bánh Tét "Vị Phúc Sum Vầy" với sự tham gia của người dân địa phương tại các khu phố lân cận. Sự kiện ở Vĩnh Long khắc hoạ đậm nét văn hoá miền Tây với những món ăn ngày Tết mang hương vị đặc trưng vùng sông nước và hoạt động vui chơi Tết quen thuộc như hát lô tô. Qua từng sự kiện “Chung Vị Tết Việt” được tổ chức ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Dù mỗi vùng miền có cách thể hiện riêng, tất cả đều cùng hướng đến một giá trị chung: Tết là thời điểm sum họp, sẻ chia và gắn kết gia đình, cộng đồng.

Người dân Vĩnh Long tham gia cuộc thi gói bánh tét và xếp mâm ngũ quả, cùng nhau gắn kết và thể hiện tinh thần sẻ chia mùa Tết

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết hấp dẫn tại khu vực “Vị Khai Xuân” với hoạt động biểu diễn văn nghệ, xin chữ Ông Đồ tại khu vực “Vị Tết đậm đà từ muôn vẻ” cùng Bia 333, và hoạt động chụp hình lưu giữ khoảnh khắc Tết sum vầy tại khu vực “Vị Hỷ Rộn Ràng”.

Đặc biệt, tại khu vực “Vị Tết Gắn Kết”, người dân được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết bình dị nhưng đầy niềm vui từ người dân khắp mọi miền đất nước, được tham gia và trở thành một phần trong bức tranh chung (mosaic e-album) thông qua hoạt động gắn kết cộng đồng “Chung Vị Tết Việt”. Đây là một sáng kiến của Sabeco, kêu gọi người dân khắp 34 tỉnh thành chia sẻ hình ảnh và câu chuyện đón Tết của mình trên mạng xã hội cùng hashtag #ChungViTetViet.

Tại sự kiện, các đội chơi cùng nhau sắp xếp mâm cỗ tết đậm nét miền tây

Chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do Sabeco khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về. Đây cũng là năm đầu tiên Sabeco đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing & Truyền thông doanh nghiệp Sabeco cho biết: “Với Sabeco, Tết không chỉ là dịp lễ truyền thống mà còn là thời khắc để mọi người cảm nhận rõ nhất sự gắn kết và cảm giác thuộc về. Trong hành trình phát triển của mình, Sabeco luôn trân trọng sự đồng hành và đóng góp của các địa phương trên khắp cả nước, trong đó có Vĩnh Long và Cần Thơ - những vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nghĩa tình và gắn bó lâu dài với Sabeco trên hành trình phát triển.

Thông qua chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”, chúng tôi mong muốn tạo nên một cầu nối nơi ai cũng có cơ hội trải nghiệm một cái Tết đủ đầy và đầm ấm, dù ở bất kỳ đâu hay trong hoàn cảnh nào. Sabeco tin rằng khi những giá trị văn hóa Tết được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động thiết thực, Tết sẽ trở thành trải nghiệm chung của cả cộng đồng nơi mọi người cùng sẻ chia, cùng chung vui và cùng tự hào”.

Đại diện Sabeco trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Long và Cần Thơ là 2 trong số 16 địa phương diễn ra chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng từ ngày 10/1 - 8/2/2026. Tính đến nay, chiến dịch đã đi qua 4 tỉnh thành gồm Đak Lak, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, với 1800 phần quà Tết đã được trao tặng. Tiếp sau đó, Ban Tổ chức chương trình sẽ tiếp tục mang các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch đến với Đồng Tháp, Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh trong hai ngày 24/1 và 25/1, tiếp nối hành trình mang trải nghiệm Tết đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia gắn kết trong dịp năm mới Bính Ngọ.