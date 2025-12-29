Liên quan đến việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, trường hợp thiếu nguồn, UBND các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc chi quà đầy đủ, kịp thời; đồng thời khẩn trương tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, các địa phương cần kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính, đồng thời gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế để được hướng dẫn.

Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ tiền cho các địa phương để triển khai tặng quà cho một số đối tượng nhân dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán. Ảnh: Nam Khánh

Trước đó, Thủ tướng ký Quyết định số 2814 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương hơn 2.513 tỷ đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương) để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng được tặng quà dịp này gồm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; đối tượng hưu trí xã hội; trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi. Mức quà tặng là 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Về thời gian thực hiện, việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.

Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách tặng quà theo quy định. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện tặng quà thông qua tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VNeID.

Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và quy định có liên quan.