Sự kiện do Hải quan Việt Nam phối hợp với UNODC và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (RILO A/P - WCO) tổ chức, thu hút sự quan tâm vì những kết quả hợp tác nổi bật trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải quan Việt Nam

Chiến dịch OMD - sáng kiến chung của Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc - được triển khai từ năm 2018, là chuỗi hoạt động phối hợp quy mô lớn nhằm đấu tranh với các đường dây ma túy, buôn bán động - thực vật hoang dã và sản phẩm thuộc danh mục CITES trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Giai đoạn 7 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/9/2025 với sự tham gia của 24 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, nhấn mạnh sự hỗ trợ quan trọng từ các đối tác quốc tế trong chia sẻ thông tin và kỹ thuật điều tra. Ông cho biết từ khi Chiến dịch Con Rồng Mê Kông được đưa vào Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Việt Nam - Trung Quốc (năm 2022), chiến dịch nhận được sự chỉ đạo sát sao từ cấp cao, giúp Hải quan Việt Nam mở rộng quy mô và tăng cường phối hợp liên ngành. Trong ba giai đoạn gần nhất (OMD 5, 6, 7), Hải quan Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục C04, Cục C05 và các chi cục hải quan địa phương.

Kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt: nhờ nguồn thông tin từ Trung Quốc, Úc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản… Hải quan Việt Nam đã triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, lực lượng hải quan và các đơn vị chức năng phát hiện 165 vụ, bắt 213 đối tượng và thu giữ 2,3 tấn ma túy.

Trên bình diện khu vực, OMD 7 ghi dấu với 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý. Trong đó, 1.027 vụ liên quan ma túy (thu giữ 11,8 tấn và hơn 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp), 20 vụ tiền chất và 108 vụ vi phạm liên quan động - thực vật hoang dã với số lượng tang vật rất lớn.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải quan Việt Nam

Đại diện UNODC đánh giá Chiến dịch Con Rồng Mê Kông không chỉ là nỗ lực thực thi pháp luật mà còn là nền tảng củng cố lòng tin, thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo và tạo động lực cho hành động tập thể trong khu vực. UNODC khẳng định tiếp tục đồng hành thông qua hỗ trợ kỹ thuật, công cụ và cơ chế phối hợp liên quốc gia.

Từ phía Hải quan Trung Quốc, ông Dương Hi (Yang Xi) - Cục trưởng Cục Chống buôn lậu Hải quan Hạ Môn, ca ngợi vai trò tổ chức của Hải quan Việt Nam, đồng thời khẳng định OMD đã trở thành “thương hiệu hợp tác hàng đầu” của lực lượng hải quan khu vực trong đối phó tội phạm xuyên biên giới.

Khép lại hội nghị, đại diện Hải quan Việt Nam nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên và tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn buôn lậu ma túy, bảo vệ động vật hoang dã và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam khẳng định tiếp tục đồng hành để xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.

Tiến Dũng