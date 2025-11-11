Ngày 11/11, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 10/2025, tình trạng vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới có dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Các đối tượng thường cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân hoặc phương tiện vận tải.

Đáng chú ý, tại các sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng liên tục phát hiện hành vi giấu vàng trong người, hành lý xách tay. Đáng chú ý, nhiều vụ được phát hiện trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Ngoài vàng, cơ quan hải quan cũng cảnh báo tình trạng lợi dụng loại hình trung chuyển chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ đoạn phổ biến là khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan đơn giản để né kiểm tra.

Vàng được đối tượng cất giấu trong máy ảnh rất tinh vi. Ảnh: B.H.

Tuyến đường biển tiếp tục chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.021/1.793 vụ (chiếm 56,9%). Các vụ việc tập trung tại các cảng lớn khu vực Hải Phòng, nơi phát hiện nhiều container chứa hàng cấm nhập khẩu như quần áo, đồ gia dụng, máy móc đã qua sử dụng.

Tuyến đường bộ ghi nhận 542 vụ vi phạm (30,2%), chủ yếu tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia. Các đối tượng buôn lậu lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới để vận chuyển hàng hóa giá trị cao như vàng, ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại, thực phẩm đông lạnh...

Trong khi đó, đường hàng không ghi nhận 105 vụ vi phạm (5,85%), trị giá hơn 122 tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng 9. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi: sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ảo, thuê người nhận hộ, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh (FedEx, DHL, UPS) để vận chuyển hàng lậu, tiền tệ và ma túy.

Trước tình hình phức tạp, Cục Hải quan đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, cảnh báo, hướng dẫn nghiệp vụ, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát và lập hồ sơ kiểm soát hải quan.

Từ 15/9 đến 14/10, lực lượng hải quan cả nước phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 1.856 tỷ đồng, thu ngân sách gần 46,1 tỷ đồng.

Hải quan tăng cường chống buôn lậu. Ảnh: B.H.

Tính lũy kế từ 15/12/2024 đến 14/10/2025, toàn ngành đã phát hiện 15.121 vụ, trị giá 19.551 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 710 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 16 vụ, chuyển cơ quan khác 100 vụ để tiếp tục điều tra.

Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới có thể kéo dài, nguy cơ buôn lậu vàng sẽ tiếp tục gia tăng.

Do đó, ngành hải quan đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, giám sát tại khu vực biên giới, cảng biển và sân bay, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

“Chênh lệch giá vàng lớn không chỉ gây bất ổn thị trường mà còn là ‘mảnh đất màu mỡ’ cho hoạt động buôn lậu. Cần siết chặt kiểm soát và xử lý triệt để để đảm bảo an ninh kinh tế và trật tự thị trường”, đại diện Cục Hải quan nhấn mạnh.