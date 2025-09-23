Chương trình đưa đội ngũ chuyên gia đến tư vấn và kiểm tra trực tiếp cho người dân, góp phần giúp người tham gia hiểu đúng về ê buốt răng và chủ động cải thiện sức khỏe răng miệng, để mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

Răng ê buốt - tình trạng dễ gặp nhưng ít người quan tâm

Theo một nghiên cứu định lượng mới đây của GSK Consumer Healthcare tại khu vực Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), có tới 87% người dân gặp phải tình trạng ê buốt răng, nhưng chỉ 39% nhận biết được tình trạng này.

Thực tế, ê buốt không chỉ gây khó chịu tức thời mà còn là dấu hiệu cho thấy men răng đang mòn, ngà răng bị lộ hoặc nướu đang tụt. Nếu không được xử lý sớm có thể dẫn đến nhiều vấn đề răng miệng nghiêm trọng hơn.

Riêng tại Việt Nam, thói quen tiêu thụ thực phẩm chua/ngọt nhiều, đánh răng quá mạnh hoặc dùng bàn chải cứng cũng là những nguyên nhân phổ biến gây ra ê buốt.

Sensodyne và chiến dịch cộng đồng giúp người dân tiếp cận chuyên gia dễ dàng hơn

Với mong muốn gia tăng nhận thức về sức khỏe răng miệng, giảm thiểu tỷ lệ người mắc phải răng ê buốt, cùng phương châm “mang chuyên gia đến gần với cuộc sống người dân”, Sensodyne đã triển khai chương trình cộng đồng “Sống vui đi, ngại chi ê buốt” tại 4 thành phố lớn. Đây chính là hoạt động ý nghĩa để người dân được kiểm tra răng miệng miễn phí, nhận tư vấn và lắng nghe kiến thức chuẩn khoa học từ các chuyên gia.

Sensodyne tổng kết chiến dịch “Sống Vui Đi, Ngại Chi Ê Buốt” với những con số ấn tượng

Đồng thời, thông qua thử thách “Ê hay Mê” cùng “Dr. Ê”, người tham gia có thể tự đánh giá mức độ răng ê buốt của mình, hiểu rõ hơn về những nguyên nhân gây ê buốt như mòn men, tụt nướu hay lộ ngà - những điều không dễ nhận biết nếu chỉ dựa trên cảm giác ê buốt thoáng qua.

Người dùng được Chuyên gia kiểm tra răng miệng trực tiếp tại Trạm “Ê”

Các chuyên gia tham gia chương trình cho biết phần lớn người dân bị ê buốt răng chưa từng tìm đến nha khoa, phần vì chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng, phần vì ngại thăm khám. Nhưng nhờ chiến dịch ý nghĩa này, chuyên gia có cơ hội tiếp cận, lắng nghe và tư vấn ngay tại chỗ, giúp người dân hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách chăm sóc hợp lý, thay vì chỉ xử lý tạm thời.

Nhiều KOL đưa người thân đến trải nghiệm thử thách "Ê hay Mê" để kiểm tra độ ê buốt của răng và nhận tư vấn từ chuyên gia

NovaMin - công nghệ mới giúp “ăn ngon, sống vui” không lo ê buốt

Công nghệ Novamin trong dòng kem đánh răng chuyên biệt dành cho răng ê buốt cũng được xem là giải pháp tiên tiến để cải thiện sức khỏe răng miệng. Đây là hoạt chất có khả năng giải phóng ion canxi và phosphate, tạo ra lớp bảo vệ tương tự men răng tự nhiên, giúp bao phủ phần ngà răng bị hở và bên trong ống ngà. Nhờ vậy, kem đánh răng sử dụng công nghệ Novamin không chỉ ngăn chặn các cơn đau mà còn giúp phục hồi và bảo vệ răng ê buốt, mang lại cảm giác dễ chịu lâu dài khi ăn uống và sinh hoạt.

Công nghệ Novamin giúp bịt kín các lỗ ngà, hình thành một lớp tương tự men răng, giúp bảo vệ răng ê buốt mỗi ngày

Cuối cùng, với những nỗ lực mang chuyên gia đến bốn thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, Sensodyne đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn về tình trạng ê buốt của mình. Nhờ vậy, họ không chỉ biết cách khắc phục triệu chứng trước mắt mà còn chủ động bảo vệ sức khỏe răng miệng từ gốc, từ đó tận hưởng trọn vẹn từng bữa ăn và khoảnh khắc sống mỗi ngày.

Kem đánh răng Sensodyne Repair & Protect Deep Repair

Bích Đào