25 năm tự chủ - Vị thế vững vàng, tự tin vươn biển lớn

Danh hiệu Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất tại Tech Awards 2025 với sản phẩm Quạt trần Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W không đơn thuần là một chứng nhận danh giá, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ, sản xuất chuyên sâu và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Sunhouse - một doanh nghiệp Việt đã và đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong chuẩn quốc tế trong ngành điện gia dụng.

Năng lực đó được khẳng định rõ nét khi Sunhouse trở thành thương hiệu gia dụng duy nhất 8 năm liên tiếp đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (2018 - 2025). Đồng thời, Sunhouse được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025, sở hữu Kỷ lục hệ thống nhà máy sản xuất gia dụng lớn nhất Việt Nam 2025.

Đặc biệt, với việc sở hữu nhà máy sản xuất linh kiện vi mạch, cung cấp trực tiếp cho các sản phẩm của thương hiệu và xuất khẩu đi quốc tế, Sunhouse khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất gia dụng tại Việt Nam.

Nhà máy vi mạch Sunhouse Technologies với năng lực sản xuất 15 triệu sản phẩm mỗi năm, xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới

Song hành cùng xu thế chuyển dịch năng lượng xanh toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững, Sunhouse xây dựng hệ sinh thái sản xuất gia dụng hiện đại với kỷ lục 10 nhà máy trên tổng quy mô hơn 100.000 m² cùng quy trình quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thương hiệu chủ động từ nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất đến kiểm soát chất lượng, không chỉ nhằm phục vụ thị trường trong nước, mà còn tạo nền tảng vững chắc để Sunhouse từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các kỹ sư R&D Sunhouse xây dựng thư viện công nghệ và vật liệu cho dòng sản phẩm Quạt trần, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng

Những nỗ lực đầu tư bài bản của Sunhouse còn được thị trường và giới chuyên môn ghi nhận thông qua hàng loạt dấu ấn tại các triển lãm, hội nghị chuyên ngành và hệ thống giải thưởng uy tín trong nước.

Tech Awards 2025 là một cột mốc đặc biệt khi nhóm sản phẩm mới - quạt trần Sunhouse vừa ra mắt đã nhanh chóng chiếm cảm tình của người tiêu dùng khi chiến thắng ở hạng mục Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất với sản phẩm quạt trần Sunhouse Apex APF7676W. Đây là sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho định hướng phát triển bền vững, gắn với xu hướng sống xanh, sống khỏe của Sunhouse.

Quạt trần Sunhouse APEX nhận giải Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất tại Tech Awards 2025

Công nghệ lõi Sunhouse - Nền móng cho bước tiến dài hạn

Theo giới chuyên môn, trong bối cảnh thị trường gia dụng toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, khả năng nắm bắt kịp thời xu hướng tiêu dùng và chủ động phát triển các công nghệ phù hợp là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn. Sunhouse Apex được xem là minh chứng tiêu biểu cho chiến lược này.

Quạt trần Sunhouse Apex APF7676W ứng dụng động cơ BLDC-XPRO - động cơ một chiều không chổi than, không phát thải carbon do Sunhouse nghiên cứu và phát triển. Công nghệ này giúp tối ưu hiệu suất vận hành, giảm hao mòn cơ học và tiết kiệm tới 40% năng lượng so với động cơ truyền thống nhưng vẫn duy trì sự vận hành êm ái với lưu lượng gió vượt trội lên tới 386m3/phút, cao gấp 3 lần quạt cây thông thường. Sản phẩm được Quatest 1 chứng nhận đạt hiệu suất năng lượng 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tiết kiệm điện và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Việc được vinh danh ở hạng mục “Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất” cho thấy giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật, mà còn phản ánh năng lực của thương hiệu Sunhouse trong việc tiên phong phát triển các giải pháp năng lượng xanh, bền vững, đáp ứng chuẩn quốc tế.

Bên cạnh công nghệ động cơ, Sunhouse còn nghiên cứu, kiểm nghiệm và sử dụng các chất liệu an toàn theo đúng triết lý “Tiên phong sống khỏe”. Nhựa ABS được biết đến với độ cứng cao, chịu va đập tốt, đặc tính không mùi, cách nhiệt, cách điện, được doanh nghiệp đưa vào sản xuất cánh quạt trần Sunhouse Apex, nâng cao độ bền cơ học và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Quạt trần Sunhouse Apex thiết kế trang nhã, phù hợp với không gian gia đình hiện đại

Bước đi chiến lược tạo nội lực bền vững cho khát vọng vươn tầm

Với triết lý phát triển nhất quán “Lấy năng lực tự chủ sản xuất làm cốt lõi; lấy khả năng tự nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên phong làm trụ cột chiến lược”, Sunhouse từng bước xây dựng nội lực vững chắc, chủ động định hình chuẩn mực mới cho ngành gia dụng. Quạt trần Sunhouse APEX là đại diện cho khả năng làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị của Sunhouse, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất động cơ đến từng linh kiện điện tử, từ đó khẳng định nội tại mạnh mẽ của một doanh nghiệp Việt đang tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chìa khóa để Sunhouse định vị vị thế trên bản đồ sản xuất quốc tế còn đến từ hệ thống quản trị chất lượng toàn diện, mang niềm tự hào cho năng lực sản xuất quốc gia, từ đó đứng top đầu thị trường nội địa và chinh phục quốc tế.

Sản phẩm của Sunhouse vào Mỹ, Nhật… đều phải vượt qua loạt tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt. Với riêng thương hiệu quạt trần Sunhouse APEX, Sunhouse đặt mục tiêu doanh thu 200 tỷ đồng trong năm 2025, đạt 1.000 tỷ đồng vào năm 2030, bao gồm xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như châu Âu và châu Mỹ.

Song song với việc củng cố vị thế trong nước, Sunhouse từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu với hơn 13 triệu sản phẩm xuất khẩu mỗi năm tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc - khẳng định vai trò của một doanh nghiệp Việt tiên phong, làm chủ công nghệ lõi và sẵn sàng cho những bước tiến mang tính toàn cầu.

Bích Đào