Minh chứng bằng những con số

Tháng 7/2024 đánh dấu cột mốc BYD gia nhập thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe thuần điện gồm BYD Dolphin, BYD Atto 3 và BYD Seal. Đây là bước đi mang tính thăm dò nhưng có tính toán, khi cả 3 sản phẩm đều nằm ở các phân khúc phổ biến là hatchback đô thị, crossover cỡ C và sedan hạng D.

Sau giai đoạn đầu, tốc độ mở rộng sản phẩm diễn ra nhanh hơn. Lần lượt các mẫu xe năng lượng mới khác được giới thiệu gồm BYD M6 và BYD Han vào tháng 10 cùng năm, tiếp đến là BYD Atto 2, BYD Sealion 6, BYD Sealion 8, Seal 5 và mới nhất là mẫu MPV cao cấp BYD M9.

BYD Việt Nam phân phối xe năng lượng mới gồm xe thuần điện và xe DM-i Super Hybrid

Đến thời điểm hiện tại, danh mục tại Việt Nam đạt tổng cộng 10 mẫu xe, trong đó có 7 xe thuần điện và 3 mẫu sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid. Hướng đi này cho thấy hãng đi theo hướng mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng còn khác biệt giữa các vùng miền.

Ở góc độ thị trường, sự đa dạng phân khúc cũng tạo nên độ phủ nhất định. Từ xe đô thị cỡ nhỏ, sedan cao cấp, SUV đa dụng đến MPV phục vụ gia đình và doanh nghiệp, danh mục này giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn thay vì tập trung vào một tệp duy nhất.

Hành trình của BYD tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 7/2024

Dữ liệu bán hàng là thước đo khách quan nhất cho hiệu quả chiến lược. Tính từ khi ra mắt đến nay, doanh số cộng dồn của BYD tại Việt Nam đã tiệm cận mốc 5.000 xe. Con số này chưa thể so sánh với các thương hiệu đã hiện diện hàng thập kỷ, nhưng xét trong bối cảnh một hãng mới bước vào thị trường chưa đầy 2 năm, đây là kết quả thực sự ấn tượng.

Không đơn thuần chỉ bán xe

Trong năm 2025, BYD Việt Nam ghi nhận nhiều giải thưởng đáng chú ý. Tháng 9/2025, thương hiệu được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và Top 10 Dịch vụ hoàn hảo năm 2025 - những chỉ dấu phản ánh mức độ nhận diện và chất lượng vận hành hậu mãi sau giai đoạn đầu xây dựng hệ thống.

Đến tháng 12/2025, các sản phẩm cụ thể tiếp tục ghi nhận đánh giá tích cực. BYD Sealion 6 - mẫu xe DM-i Super Hybrid đầu tiên của hãng tại Việt Nam, được bình chọn là mẫu xe phổ thông trong tầm giá 800 - 950 triệu đồng được yêu thích. Không quá khó hiểu bởi mẫu SUV này cân bằng giữa không gian sử dụng, trang bị công nghệ hỗ trợ lái và khả năng vận hành tiết kiệm. SUV cỡ C là phân khúc có tính cạnh tranh cao, nên việc tạo được sức hút và đạt giải cho thấy mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình lẫn cá nhân - yếu tố then chốt để giành thiện cảm thị trường.

Vẫn với BYD Sealion 6, danh hiệu Xe xanh của năm tại Editors’ Choice Awards phản ánh góc nhìn chuyên môn sâu hơn. Mẫu xe được đánh giá cao ở hiệu quả năng lượng, trải nghiệm vận hành và mức độ phù hợp với xu hướng chuyển dịch sang phương tiện thân thiện môi trường.

Ở nhóm sedan, BYD Seal 5 được ghi nhận là mẫu PHEV dễ tiếp cận nhất, nhờ sự kết hợp giữa chi phí sở hữu hợp lý và khả năng vận hành linh hoạt giữa điện và xăng. Trong điều kiện hạ tầng sạc đang trong giai đoạn phát triển, khả năng sử dụng đa năng lượng giúp người dùng tiếp cận công nghệ mới mà không phải thay đổi thói quen quá đột ngột.

Đây chính là lý do mẫu xe được đánh giá cao về tính thực tiễn thị trường.

BYD M9 nhận giải thưởng Xe năng lượng mới của năm tại Best Of The Best 2025

Trong khi đó, BYD M9 giành giải Xe năng lượng mới của năm trong khuôn khổ giải thưởng Best Of The Best 2025 nhờ định vị rõ ràng ở nhóm khách hàng gia đình và doanh nghiệp cao cấp. Không gian rộng rãi, tính tiện nghi cho hành khách và định hướng sử dụng đa mục đích khiến mẫu MPV này nổi bật trong bối cảnh phân khúc xe năng lượng mới dạng đa dụng vẫn còn ít lựa chọn.

Nhìn tổng thể, các danh hiệu đạt được trong năm 2025 vừa mang ý nghĩa truyền thông, mà còn cho thấy sự cộng hưởng giữa chiến lược sản phẩm và nhu cầu thị trường. Khi thương hiệu được ghi nhận ở cả cấp độ dịch vụ, còn từng mẫu xe được đánh giá dựa trên hiệu quả sử dụng thực tế, có thể xem đây là những chỉ dấu khách quan cho thấy hướng đi của BYD tại Việt Nam đang đi đúng nhịp phát triển của thị trường.

BYD Việt Nam đạt doanh số gần 5.000 xe kể từ khi gia nhập thị trường

Bước sang năm 2026, BYD Việt Nam chia sẻ định hướng tiếp tục mở rộng danh mục từ hybrid cắm sạc đến thuần điện, duy trì triết lý mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển dần sang phương tiện phát thải thấp, cách tiếp cận này mang tính thực dụng, không đặt người dùng vào một lựa chọn duy nhất mà cho phép quá trình chuyển đổi diễn ra theo nhịp độ phù hợp.

Gần hai năm chưa phải quãng thời gian dài trong chu kỳ phát triển của một thương hiệu ô tô, nhưng đủ để nhìn thấy nền móng đang hình thành. Ngoài 10 mẫu xe đã ra mắt, BYD tại Việt Nam đã xây dựng được danh mục cân bằng, đạt doanh số đáng kể và ghi dấu bằng các cột mốc ghi nhận từ thị trường.