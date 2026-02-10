Thời điểm đầu năm và sát Tết Nguyên đán như hiện nay luôn là giai đoạn cao điểm của thị trường ô tô Việt Nam, khi nhu cầu mua xe tăng mạnh, còn các hãng và đại lý bước vào giai đoạn tổng lực xả kho.

Không chỉ sedan hay SUV, nhóm xe MPV giá rẻ cũng đang được các đại lý giảm giá kịch sàn để xử lý lượng hàng tồn từ năm trước. Làn sóng ưu đãi dồn dập này tạo nên mặt bằng giá thấp hiếm thấy, mở ra thời cơ để người mua dễ dàng xuống tiền sở hữu xe mới.

Dưới đây là loạt xe MPV cỡ nhỏ đang được giảm giá trong tháng 2/2026:

Hyundai Stargazer nhận ưu đãi giá trị 96 triệu đồng

Khảo sát của PV VietNamNet tại một số đại lý cho thấy, mẫu MPV giá rẻ của Hyundai là Stargazer có năm sản xuất 2025 (VIN 2025) đang được ưu đãi lên tới 96 triệu đồng, bao gồm giảm giá của hãng và đại lý cộng giá trị chính sách riêng cho khách hàng thân thiết.

Hyundai là Stargazer liên tục được giảm giá, ưu đãi sâu trong những tháng đầu năm 2026. Ảnh: HTV

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu MPV cỡ nhỏ này có thể được giảm từ 489 triệu xuống dưới 400 triệu đồng, ngang ngửa một số mẫu xe cỡ A trên thị trường.

Theo chia sẻ từ các tư vấn bán hàng, Stargazer VIN 2025 đang được "xả kho" nhằm đón phiên bản mới, có thể được ra mắt vào đầu tháng 3 tới. Thông tin này là có cơ sở khi mẫu MPV 7 chỗ ngồi liên tục được giảm giá sâu trong những tháng gần đây, đồng thời một số xe Stargazer thế hệ mới đã được "bắt gặp" trên đường phố từ đầu năm.

Suzuki XL7 Hybrid giảm giá lăn bánh 60 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền 60 triệu đồng. Đây là mức giảm giá dành cho xe có VIN 2025 nhằm "dọn kho" trong những tháng đầu năm 2026.

Suzuki XL7 Hybrid được giảm giá, ưu đãi với tổng giá trị đến 70 triệu đồng. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Nếu chịu "thiệt" một đời và chốt xe XL7 Hybrid trong thời gian này, khách hàng sẽ chỉ phải bỏ ra khoảng 530-540 triệu đồng. Đây là mức giá khá hời cho một mẫu xe được đánh giá là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu này của Suzuki.

Bộ đôi Toyota Veloz và Avanza giảm giá lăn bánh 64-66 triệu đồng

Trong tháng 2, hai mẫu MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio, đều được tặng 100% lệ phí trước bạ.

Bộ đôi MPV giá rẻ của Toyota tiếp tục được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng Tết. Ảnh: TMV

Với mức hỗ trợ này, khách mua Toyota Veloz Cross (giá niêm yết 638-660 triệu đồng) trong tháng 2 được giảm số tiền tương đương 64-66 triệu đồng, đưa giá thực tế giảm còn 574-594 triệu đồng.

Tương tự, giá bán thực tế của Toyota Avanza Premio (giá niêm yết 558-598 triệu đồng) được giảm 56-60 triệu, xuống còn 502-538 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander đời 2026 giảm giá lăn bánh 28-60 triệu đồng

Mitsubishi Xpander đời mới sản xuất năm 2026 cũng đang được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Với mẫu MPV bán chạy Mitsubishi Xpander, mức ưu đãi khá linh hoạt tùy theo phiên bản và năm sản xuất. Cao nhất là phiên bản Xpander AT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng.

Trong khi đó các bản cao cấp hơn là Xpander AT Premium và Xpander Cross nhận hỗ trợ 50% trước bạ, tương đương với số tiền 28-33 triệu đồng.

Khác với các đối thủ cùng phân khúc, những chiếc Mitsubishi Xpander được khuyến mãi thuộc thế hệ mới và sản xuất năm 2026 (VIN 2026), không phải hàng tồn kho từ những năm trước.

