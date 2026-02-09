Xe điện “lão hóa” chậm hơn xe xăng

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô (Đại học Bách khoa Hà Nội) và các đồng nghiệp vừa chia sẻ về nghiên cứu mới liên quan đến tuổi thọ và độ bền xe điện tại Hội nghị quốc tế về Công nghệ chế tạo và sản xuất (ICMPT 2026) diễn ra tại Malaysia, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn cũng như người dùng xe.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc đại diện cho BK Auto trình bày kết quả nghiên cứu tại ICMPT 2026. Ảnh NVCC

Tại ICMPT 2026, nhóm nghiên cứu BK Auto đã so sánh độ bền dài hạn giữa ô tô điện và ô tô động cơ đốt trong. Qua khảo sát dữ liệu thực tế từ gần 5.700 xe điện VinFast tại Việt Nam và thí nghiệm thực địa, đồng thời thống kê, phân tích dữ liệu theo mô hình lý thuyết Weibull, nhóm nghiên cứu BK Auto đã chỉ ra rằng xe điện có tốc độ tăng xác suất hỏng hóc theo thời gian chậm hơn so với xe xăng truyền thống (ICE).

Cụ thể, trong 3 năm đầu, xác suất hỏng của xe điện và xe xăng cùng ở mức thấp, với xe xăng là 0,87%, còn xe thuần điện cao hơn một chút ở mức 1,32%. Tại năm thứ 6, xác suất hư hỏng bắt đầu tăng lên và khá cân bằng giữa hai nhóm xe. Với xe xăng là 10,66% và với xe điện là 10,68%.

Sau mốc 6 năm sử dụng, tỷ lệ hỏng hóc của xe xăng và xe điện bắt đầu thay đổi nhanh. Với xe xăng là 81,3% sau 12 năm và 98,3% sau 15 năm; còn xe điện là 62,7% sau 12 năm và 86,3% sau 15 năm sử dụng. Như vậy, theo nghiên cứu, khi sử dụng càng lâu, xe điện tỏ ra bền bỉ và ít hỏng hóc hơn so với xe xăng truyền thống.

Dữ liệu bảo dưỡng từ 2020-2024 trên gần 5.700 xe cũng cho thấy, xe điện có thể xuất hiện lỗi sớm trong giai đoạn đầu, nhưng từ 40.000km trở đi tần suất lỗi giảm nhanh; ở dải 80.000–125.000km, xe thuần điện duy trì mức 0,021-0,029 lần/1.000km, thấp hơn xe xăng với 0,025-0,034 lần/1.000km.

Nói thêm về nghiên cứu trên, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho rằng, xe điện trong những năm đầu sử dụng có tần suất lỗi cao nhẹ hơn xe xăng, chủ yếu liên quan đến linh kiện điện tử hoặc phần mềm cài đặt. Nhưng từ cột mốc 40.000km trở đi, cường độ hỏng hóc của xe điện giảm và duy trì ở mức thấp ổn định. Trung bình, xe điện có tần suất lỗi thấp hơn từ 15% đến 25% so với xe xăng trong cùng quãng đường khai thác.

Xe điện trong những năm đầu sử dụng có tần suất lỗi cao hơn xe xăng, nhưng càng dùng lâu càng "ít bệnh". Ảnh minh hoạ: VF

Cấu tạo của xe điện giúp giảm chi phí bảo dưỡng, vận hành

Chia sẻ với VietNamNet, PGS. TS Đàm Hoàng Phúc cho biết, sở dĩ xe điện dùng càng nhiều càng có tỷ lệ hư hỏng ít hơn xe sử dụng động cơ đốt trong là do xe điện có cấu trúc đơn giản, ít ma sát và không có các chi tiết chuyển động phức tạp như piston, trục cam hay hộp số nhiều cấp. Điều này giúp xe điện có xu hướng "lão hóa" chậm hơn so với xe xăng.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc hiện là Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiệp

Vị chuyên gia này cũng chỉ ra, chỉ riêng bộ phận phanh tái sinh trên xe điện đã cho thấy sự khác biệt về môi trường làm việc. Cụ thể, nhóm nghiên cứu BK Auto đã kiểm chứng những dữ liệu thu thập được thông qua bài kiểm tra thực nghiệm giữa một chiếc SUV điện và SUV xăng.

Trong bài test đổ đèo dài 6km tại Ba Vì (Hà Nội), với độ dốc 8-10%, tốc độ khống chế dưới 40 km/h, nhóm nghiên cứu ghi nhận sự khác biệt rất rõ nét: đĩa phanh xe xăng tăng nhiệt từ 36,8°C lên 147,6°C; trong khi xe điện chỉ tăng nhẹ từ 33,4°C lên 38,4°C nhờ hệ thống phanh tái sinh.

Phanh tái tạo năng lượng là một trong những bộ phận khác biệt trên xe điện so với xe xăng. Ảnh: Otohui

Do làm việc ở môi trường "dễ chịu", ít sinh nhiệt, ít ma sát hơn nên độ mòn đĩa phanh của xe điện chỉ bằng khoảng 60-65% so với xe xăng trên cùng quãng đường khai thác.

Tổng hoà các yếu tố trên, nhóm nghiên cứu BK Auto cho rằng xe điện mang lại một bài toán kinh tế ngày càng rõ rệt: càng vận hành nhiều, chi phí phát sinh cho bảo dưỡng và sửa chữa càng giảm. Điều này giúp tổng chi phí sở hữu (TCO) của xe điện trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển quãng đường lớn hằng ngày.

