Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được biết đến như một điểm sáng về chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện trong ngành tài chính ngân hàng những năm gần đây. Từ một ngân hàng quy mô nhỏ, với sự đầu tư, hành động đồng bộ và quyết liệt, NCB đã bứt tốc sang một “chương mới”, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh sự phát triển ấn tượng: 4 năm tăng vốn 3 lần liên tiếp, củng cố năng lực tài chính và đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực giữa bối cảnh thách thức, NCB cũng gây ấn tượng với “dàn” lãnh đạo và nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường tài chính ngân hàng.

Đặc biệt, NCB được coi là “điểm đến mới” của nhân sự ngành ngân hàng khi liên tục thu hút về hàng loạt nhân sự chất lượng cao, các chuyên gia nước ngoài và nhân tài trẻ. Tháng 8 vừa qua, NCB nhận cú đúp giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025” và “Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025 tại Giải thưởng hàng đầu về nhân sự HR Asia Awards 2025.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cơ hội phát triển rộng mở

Trao đổi về quan điểm trong công tác nhân sự của NCB, ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc NCB cho biết, NCB coi con người là cốt lõi, động lực phát triển và cũng là tài sản quý của ngân hàng, và mong muốn mang đến cho nhân sự của mình những điều tốt đẹp nhất.

Năm 2024 - 2025 đánh dấu những thay đổi lớn trong chính sách nhân sự của NCB. Đi ngược dòng với thực trạng biến động mạnh trong công tác nhân sự chung trên thị trường, NCB nâng cấp chính sách nhân sự với việc điều chỉnh trên toàn hàng, áp dụng khung dải lương cạnh tranh thuộc top đầu thị trường và hàng loạt chế độ phúc lợi hấp dẫn như: chế độ vay ưu đãi, voucher du lịch, vui chơi giải trí, chế độ khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe; các chương trình thể thao, hoạt động văn hóa... Qua đó, tưởng thưởng xứng đáng cho sự đóng góp của nhân sự, tạo bến đỗ cho nhân sự chất lượng cao.

NCB đặc biệt chú trọng việc phát triển cán bộ nguồn và đào tạo thế hệ kế cận

Với đặc thù nhân sự gồm cả 3 thế hệ, trong đó đa số là Gen Y và Gen Z, NCB chú trọng tới công tác phát triển cán bộ nguồn và đào tạo thế hệ kế cận. Ngân hàng đặt mục tiêu 50% lực lượng quản lý từ đơn vị kinh doanh trong 2 năm tới là từ nguồn lực nội bộ. Văn hóa “trao quyền” song hành cùng các chương trình đào tạo toàn diện - liên lục về cả chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, năng lực chuyển đổi số giúp NCB tạo ra một môi trường đa thế hệ giàu cơ hội phát triển, thử thách và thăng tiến.

“Việc đào tạo nội bộ không chỉ giúp CBNV hiểu rõ định hướng phát triển của ngân hàng và xây dựng kế hoạch hành động, mục tiêu phát triển cá nhân phù hợp, mà còn bổ sung cho CBNV năng lực thích nghi, linh hoạt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ thách thức hơn, cơ hội thăng tiến cao hơn, đáp ứng nhu cầu thời cuộc”, ông Tạ Kiều Hưng cho biết.

Lãnh đạo khai mở, bồi đắp tự hào

Một điểm nổi bật khác cũng gây ấn tượng mạnh và là điểm sáng trong môi trường làm việc của NCB chính là việc đội ngũ lãnh đạo của NCB luôn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe, đối thoại trực tiếp, phản hồi ý kiến của CBNV. Cùng với các hoạt động hội nghị trên toàn hàng, NCB cũng định kỳ tổ chức các tọa đàm, talkshow giúp đội ngũ CBNV của NCB thấu hiểu đường hướng phát triển, cùng chung một mục tiêu và đồng điệu về tầm nhìn, sứ mệnh với tổ chức. Đồng thời, có cơ hội trải lòng, đối thoại với lãnh đạo từ cấp cao nhất, vững tin và có hướng đi chắc chắn cho bản thân trong sự phát triển chung của tổ chức.

“Điều khiến tôi yêu mến và gắn bó nhất tại NCB là điểm tựa từ lãnh đạo, không chỉ về chuyên môn mà còn ở tinh thần. Lãnh đạo có tâm, tầm, tài dẫn dắt giúp tôi tin tưởng vào con đường mình đã chọn, đang đi, tự tin đóng góp giá trị của mình vào sự phát triển chung của tổ chức và cũng là chỗ dựa vững chắc để tôi luôn mạnh dạn dấn thân, nhận những nhiệm vụ thách thức hơn, phát triển bản thân mình qua mỗi năm gắn bó”, chị Hoàng Anh, một nhân sự đã có 6 năm gắn bó với NCB chia sẻ.

Các tọa đàm, talkshow được tổ chức định kỳ giúp đội ngũ CBNV của NCB thấu hiểu đường hướng phát triển, tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức

Đại diện NCB cho biết, mọi hoạt động của ngân hàng, từ hoạt động nội bộ, văn hóa tới kinh doanh đều bám sát theo 5 giá trị cốt lõi “Trung thành - Tín nhiệm - Tận tâm - Tinh tế - Thăng hoa”, như sợi chỉ đỏ làm nên bản sắc về văn hóa doanh nghiệp của NCB trên thị trường và gắn kết cán bộ nhân viên NCB thành một thể thống nhất. Nhờ đó, đã định hình nên một DNA nhân sự NCB ngày càng sắc nét và hun đúc lòng tự hào của CBNV NCB.

Niềm tự hào với tổ chức đặt trong lòng tự hào dân tộc đã ghi dấu ấn của NCB trên thị trường tài chính ngân hàng trong năm qua, khi là ngân hàng đầu tiên cho ra mắt thị trường dòng thẻ tín dụng “Tự Hào” gắn với sự kiện ý nghĩa của đất nước, với phiên bản “Thống Nhất” vào dịp kỷ niệm 50 thống nhất đất nước 30/4-1/5 và phiên bản “Tự Hào” vừa ra mắt trung tuần tháng 8, kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, làm nên một biểu tượng của tình yêu, lòng tự hào dân tộc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Việc được gọi tên trong giải thưởng HR Asia Awards 3 năm liên tiếp là 2023 - 2024 - 2025 và nhận giải thưởng về dẫn đầu công nghệ ngay năm đầu tiên HRAA triển khai hạng mục này tại Việt Nam là minh chứng cho những chính sách nhân sự nhân văn và văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, tinh thần chuyển đổi và hội nhập linh hoạt của ngân hàng. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của NCB trong việc phát triển thế hệ nhân sự mới chất lượng cao với các tố chất và kỹ năng bắt kịp thời cuộc cho thị trường lao động trong kỷ nguyên mới.

Lệ Thanh