CEO Salesforce Marc Benioff cho biết AI giúp ông cần ít nhân sự hơn. Ảnh: Salesforce

Tỷ phú Marc Benioff cho biết ông “cần ít người hơn” khi các công nghệ như AI Agent có thể xử lý hơn 1 triệu cuộc trò chuyện với khách hàng và giảm 17% chi phí hỗ trợ từ đầu năm 2025.

Trước đó, sếp Salesforce từng cho rằng AI sẽ không dẫn đến sự biến mất của các công việc văn phòng.

ChatGPT chỉ mới ra đời 3 năm trước. Từ đó đến nay, các lãnh đạo như Benioff và Jensen Huang đều khẳng định AI không gây ra tình trạng thất nghiệp quy mô lớn. Song, thực tế lại khác hoàn toàn.

“Tôi đã giảm từ 9.000 nhân sự xuống khoảng 5.000 vì cần ít người hơn”, Beniofff chia sẻ trong podcast mới đây. Ông cho biết nếu như một năm trước bạn gọi đến Salesforce, sẽ có 9.000 người để tương tác, họ sẽ làm những công việc như soạn thảo, đọc, cập nhật, xóa dữ liệu. Hoạt động này vẫn diễn ra ngày nay nhưng 50% do AI Agent thực hiện.

Người phát ngôn công ty tiết lộ không còn cần đến các kỹ sư hỗ trợ hệ thống nữa. Salesforce đã chuyển hàng trăm nhân viên sang các vị trí khác như bán hàng.

Dù đã sa thải hàng nghìn nhân viên chăm sóc khách hàng, Benioff tin rằng công ty nói chung đang trong giai đoạn thú vị và con người vẫn đóng vai trò nòng cốt.

Hãng cũng có một nhân viên giám sát để giúp các AI Agent và con người phối hợp ăn ý. “Đó là thứ thú vị nhất xảy ra trong 9 tháng qua tại Salesforce”, ông nói.

Tương tự CEO Salesfoce, ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cởi mở về kế hoạch thay thế nhân sự bằng bot hơn.

Theo Fortune, tại Mỹ, năm nay đã có hơn 64.000 người trong lĩnh vực công nghệ mất việc làm khi các ông lớn nhờ cậy nhiều hơn vào tự động hóa.

Đầu tháng 7, Microsoft thông báo cắt giảm khoảng 9.000 vị trí – nhiều nhất kể từ năm 2023, nâng tổng số người bị sa thải trong năm 2025 lên 15.000 bất chấp tình hình tài chính ổn định.

Bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng, cùng game Xbox bị ảnh hưởng nặng nhất.

Meta không đứng ngoài cuộc chơi khi cho thôi việc 3.600 người hồi tháng 2. CEO Mark Zuckerberg thậm chí còn dự đoán AI hoạt động tương tự một kỹ sư bậc trung.

Google cũng không che giấu việc sa thải hàng trăm nhân sự trong các bộ phận Android, Pixel và Chrome.

Giải thích về quyết định này, các “gã khổng lồ” Silicon Valley đều nói cần tinh gọn hoạt động và đầu tư hơn vào AI.

(Theo Fortune)